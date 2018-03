Eliten skal have sit eget college

Et bo- og uddannelsestilbud til særligt talentfulde unge kan snart blive til virkelighed i Odense. En initiativgruppe håber, at Odense Kommune vil give tilskud til Odense Elite College.

Initiativet med at skabe et college til talentfulde unge kommer fra personer, der arbejder inden for idrætsforeninger, kulturlivet og ungdomsuddannelserne i Odense.

- Vi har behov for at fastholde talentfulde unge i Odense og for at skabe et miljø, så vi også kan tiltrække talenter fra resten af landet, siger Jacob Landtved, der er proceskonsulent i initiativgruppen, der står bag Odense Elite College.

Idrætsforeninger og uddannelser vil tilbyde pladser på Odense Elite College til unge med talent inden for eksempelvis sport, musik eller dans. I udkastet til vedtægterne står der blandt andet, at formålet er, at "fremme og understøtte talentfulde unges deltagelse på eliteniveau inden for kunst, kultur og idræt med et særligt fokus på at sikre boligtilbud med kost og voksenstøtte i det daglige".

- Der findes elite colleges i andre byer, men det nye i Odense er, at vi også henvender os til det kunstneriske miljø og får samarbejde med både musik- og balletskolerne, siger Jacob Landtved.

Mellem 40 og 80 pladser

Gruppen bag forslaget håber i første omgang at få en aftale om boliger op at stå med Syddansk Ehvervsskole på Blangstedgårdsvej og målet er at de første elever kan starte i første halvår af 2019. Eleverne får dog ikke bare et sted at bo, men de får også tilbud om kosttilskud, pædagogisk opsyn og tæt kontakt til klubber og foreninger, der hjælpe dem med at udvikle deres talenter.

- Vi regner med at få plads til 40 elever i første omgang, men vi kan udvide til 80 pladser, hvis der er behov for det, siger Jacob Landtved.

15-20 lokale eliteidrætsklubber, Samvirkende Idrætsklubber Odense, Odense Musikskole, Det Kongelige Teater Balletskolen i Odense samt ti lokale uddannelsesinstitutioner har vist interesse for at deltage i projektet.

Glade for positiv modtagelse

I 2020 vil skolens budget være på 738.000 kroner, og initiativgruppen søger om et driftstilskud på 300.000 kroner fra Odense Kommune. Politikerne i By- og Kulturudvalget skal tage stilling til sagen på tirsdag, men forvaltningen indstiller, at kommunen støtter Odense Elite College med 200.000 kroner.

- Vi er først og fremmest glade for at vores ide ser ud til at blive modtaget positivt. Vi mener, at et støtteniveau på 300.000 kroner er rimeligt, men ender det med noget mindre, så må vi lægge os i selen og finde de resterende penge et andet sted, siger Jacob Landtved.

Udover tilskuddet fra kommunen skal skolen finansieres gennem elevbetaling. En plads på Odense Elite College forventes at komme til at koste omkring 4.500 kroner.