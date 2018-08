EM i europajolle 2019 afholdes i fynsk havneby

Faaborg Sejlklub skal være vært for europamesterskaberne i europajolle næste år.

Når vinderen af europamesterskaberne i europajolle næste år skal findes, bliver det afgjort i Faaborg Fjord. Faaborg Sejlklub har netop fået tildelt mesterskabet i 2019.

- For Faaborg Sejlkub er dette event et af de absolut største de senere år, udtaler formand for Faaborg Sejlklub, Jakob Frost, i en pressemeddelelse.

Det er klasserne masters og youth, der skal dyste på fjorden, og man forventer i alt 200 deltagende både. Cirka 30 procent af sejlerne vil være danskere.

Fra Faaborg Sejlklub deltager Marie Louise Harboe og Nicklas Boserup i youth-klassen.

Fynsk guldvinder

De seneste seks år har danske Anna Livbjerg været verdensmester hos kvinderne, og et overtal af danskere har betrådt top-tre-skamlen til alle større, internationale stævner. Derfor regner man også med, at der næste år er mulighed for medaljer på hjemmebane.

Tidligere har Faaborg Sejlklubs Bo Petersen vundet EM i europajolle.

Europamesterskabet arrangeres af Sport Event Fyn og Faaborg Kommune.

Borgmester Hans Stavnsager (S) er selvsagt glad for, at det er lykkedes sejlklubben at score den store konkurrence.

- Det er den slags arrangementer, der er med til at løfte hele byen og sætte fokus på området i Danmark og internationalt. Det bakker kommunen naturligvis Faaborg Sejlklub op i, siger han.

Det forventes at koste cirka 800.000 kroner at afvikle mesterskabet.

Sejladserne vil kunne ses fra Faaborgs havnebad og vil blive kommenteret live. Europamesterskaberne foregår over ti dage. Hvilke dage er endnu ikke offentliggjort.

Både klar til start ved et tidligere mesterskab. Foto: Benjamin Chulewa