EM-titel skal hjælpe fynbo op i Audi-hierakiet

I et baglokale til farens autoværksted i Søndersø står 25-årige Nicolaj Møller Madsens racersimulator sammen med pokaler og kulørte kørerhjelme. Her tager han endnu et par runder på Nürburgring - banen hvor han sammen med sin hollandske teamkammerat Milan Dontje kørte europamesterskabet hjem.

Og det var specielt for det tyske team at vinde EM lige netop der, for Nürburgring er også hjemmebane for Phoenix Racing.

- Der er omkring 50 tilknyttet teamet. Kun de tyve arbejdede i weekenden, men alle var der for at heppe, så det var lidt lige som at vinde et klubløb på Søndersøbanen i gamle dage, fortæller fynboen om holdet, der er fabriksstøttet af Audi.

Close race i Tyskland

At Nicolaj Møller Madsen og makkeren skulle blive europamestre var ikke en selvfølge før den tyske løbsweekend.

- Vi skulle blive mindst nummer fem i det sidste løb, og det blev vi, så det var meget nervepirrende.

Efter 12 løb over seks weekender på seks forskellige baner i Europa endte det dansk-hollandske makkerpar á point med nummer to og tre i serien.

- Men fordi vi havde flest sejre, blev vi europamestre, siger en glad fynbo, der i 2010 også hentede en EM-titel i gocart.

Hårdt arbejde uden for bilen

Den ny EM-titel skal gerne være en bonusbillet til en bedre kontrakt til racerkøreren i fremtiden.

- I denne sæson skulle jeg skaffe 2,5 millioner kroner. De halvanden million alene for at køre ræs, og så en million til at drive hele forretningen bagved, fordi jeg for seks år siden valgte i stedet for at skaffe en eller to sponsorer startede et netværk, der nu har 200 medlemmer, forklarer Nicolaj Møller Madsen om det omfattende arbejde, der ligger bag racerkarrieren.

- Blandt andet var der 110 sponsorer med i weekenden. Så at drive alt det her og sørge for, at der er hotelværelser til 110 mennesker, og man skal lave bustur, og man skal lave merchandise, de skal stå i det samme tøj, de fik lavet en sang - alt det - det er mig, der arrangerer det. Så har jeg en familie, der bakker op, så jeg kan få lov at koncentrere mig om at vinde i racerbilen, når jeg er afsted, men alt det arbejde sidder jeg med, fortæller fynboen, der samtidig skal have tid til 25 timers fysisk træning om ugen.

Nu håber han, at europamesterskabet kan betyde et avancement i Audi-familien.

- Jeg tror på, at det kan hjælpe mig til at gå ud og forhandle med Audi nu her og forhåbentlig forhandle en kontrakt i hus, som sikrer, at jeg ikke skal komme med samme økonomi næste år, og at jeg rykker tættere på målet, som er at blive fabrikskører på fuld tid, siger Nicolaj Møller Madsen om fremtidsdrømmene.

Hverken diamanter eller privatfly

Indtil videre må Nicolaj Møller Madsen finde sig i, at livet som fynsk racerkører på trods af to EM-titler ikke minder meget om det, Formel 1-verdensmesteren Lewis Hammilton flasher på de sociale medier med privatfly og diamanter i ørerne.

- Jeg udbetaler ingen løn til mig selv, og jeg bor stadig i mit drengeværelse i Søndersø, fordi jeg prioriterer, at de penge, jeg får fra sponsorerne, skal gå til at blive europamester. Det er jeg så blevet nu. Nu drømmer jeg om at blive verdensmester, siger Nicolaj Møller Madsen, som skal køre om VM-titlen med sit team i Bahrain til november - første gang, der køres om VM i GT4-klassen.