Emma er gravid og ryger: En belønning er åndssvagt

Børneværelset er næsten færdigt. De små kjoler hænger klar, og barnevognen er bestilt. Emma Rahbek fra Roerslev har styr på det meste, inden datteren kommer til verden om lidt mere end tre måneder.

- Vi har planlagt det lidt, og hun skal hedde Isabella. Det var et ønskebarn, og siden december har vi gået og forberedt. Jeg glæder mig til, at der kommer noget mere liv i huset, siger Emma Rahbek.

Hvor går grænsen? I denne uge spørger TV 2/Fyn, hvor grænsen går for, hvad det offentlige skal hjælpe med. Torsdag aften kan du se de to folketingskandidater Stine Bardeleben Helles (Å) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) debattere, hvor grænsen går for, hvor meget det offentlige skal hjælpe gravide med at kvitte smøgerne.

Men én ting har den 21-årige HF-studerende ikke fået taget hånd om. Cigaretterne. Emma Rahbek ryger og har gjort det gennem hele sin graviditet. Forbruget er dog gået fra halvanden pakke om dagen, inden hun blev gravid, til fire-fem cigaretter om dagen.

- Jeg har røget i mange år, og så har det været nemmere sagt end gjort (at stoppe, red.). Der er ikke nogen god undskyldning for det. Det går i den rigtige retning, men jeg kan ikke bare lægge cigaretterne på hylden, siger Emma Rahbek.

I marts fik et kontroversielt forslag om en kontant belønning til gravide rygere, hvis de dropper cigaretterne, for alvor TV 2/Fyns brugere til tasterne. Emma Rahbek giver ikke meget for den idé.

- Jeg sidder selv som ryger, og ville kunne få gavn af det her tilbud, hvis jeg stoppede. Men jeg synes, at det er en lille smule absurd, for det burde ikke være en belønning, der gjorde det.

Så tilbuddet ville ikke hjælpe dig med at stoppe?

- Nej, det ville det ikke. Vi har grinet lidt af det herhjemme, fordi det for os lidt er et åndssvagt tilbud, selvom jeg måske skulle have haft brug for det. Man bliver belønnet med et barn, og så burde 1.000 kroner ikke være det, der gør forskellen.

Ekspert: - En god investering

Det er Sundhedsstyrelsen, som anbefaler alle kommuner at gøre brug af tilbuddet. Det gør de på baggrund af forskning fra Statens Institut for Folkesundhed. Her er Morten Grønbæk direktør, og han er ikke i tvivl om værdien af en kontant belønning til gravide rygere.

- En kølig økonomisk beregning vil sige, at det er en god investering. Der er god evidens for, at det vil virke, siger han.

Lignende ordninger har været prøvet i udlandet - med gode erfaringer, oplyser Morten Grønbæk.

- Studier viser, at det har en effekt, især på den korte bane. Det er ikke nødvendigvis noget, der har en langvarig effekt. Men hvis bare det får moren til at lade være med at ryge seks eller ni måneder under graviditeten, så er det også godt, siger Morten Grønbæk.

FAKTA OM SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKE Formålet med forebyggelsespakken om tobak er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge rygning og anden brug af tobak. I rapporten skriver Sundhedsstyrelsen: "Forskningen indikerer, at brug af økonomiske incitamenter er den mest effektive indsats for rygestop for gravide, og at det særligt er effektivt i interventioner målrettet mennesker med lav socioøkonomisk status." "Brug af økonomiske incitamenter ser ud til at øge deltagelsen i rygestopinterventioner, er effektive til fastholdelse og er effektive – i hvert fald på kort sigt – til at opnå den ønskede adfærdsændring. Virkningen ser dog ud til at aftage gradvist, efter interventionen stopper, og den økonomiske belønning" Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak Se mere

Odense arbejder videre med forslaget

På Fyn er det indtil videre kun i Odense Kommune, at man har taget stilling til forslaget. I midten af marts valgte et flertal bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at give Odense Kommune grønt lys til at arbejde videre med det kontroversielle forslag om at give gravide rygere en økonomisk belønning, hvis de stopper med at ryge.

Her vil en lille gruppe mødre kunne få et gavekort på op til en samlet værdi på 1.000 kroner, hvis de fastholder deres rygestop i op til seks måneder. Samlet vil forslaget maksimalt koste kommunen 50.000 kroner om året.

- Der er evidens for, at det virker, og det her handler jo i høj grad om børnenes tarv. Børnene har jo ikke en stemme i denne debat. Så hvis vi kan hjælpe nogle børn - og tilmed nogle gravide, så skal vi da gøre det, sagde den socialdemokratiske formand for kommunens sundhedsudvalg, Kasper Ejlertsen, dengang til TV 2/Fyn.

Han fik opbakning af SF's Brian Dybro.

- Jeg har da også selv haft mine overvejelser. Men vi skal vi turde gøre det, der virker, også selvom det er upopulært. For rygning har store konsekvenser for fostrene i maven. Der er tale om et beløb på maksimalt 50.000 kroner, og kan vi hjælpe bare ét barn, så mener jeg, at det giver mening, sagde SF's medlem af Sundhedsudvalget.

- Jeg tager det ikke så tungt

Hos Emma Rahbek i Roerslev er hun godt klar over, at cigaretterne skader hendes kommende datter. Men hun håber på det bedste.

- Jeg ved godt, at der er en masse risici forbundet med det. Men samtidig har jeg set så mange graviditeter, der er lykkedes selvom folk har røget. Det gjorde man meget førhen, og det er der kommet mange børn ud af. Så jeg tager det ikke så tungt, og jeg tror, at vi er heldige at slippe igennem, siger den vordende mor.

Har du dårlig samvittighed?

- Lidt. Men der er også mange der drikker under deres graviditeter, og det er jo også skadeligt. Det er lidt det , jeg trøster mig med - at der er mange der tager et glas vin i ny og næ. Det gør jeg ikke, jeg ryger og så er det min synd i løbet af graviditeten, siger Emma Rahbek.

Hvad skal der så til, for at du stopper med at ryge?

- Jeg tror, at det kræver lysten. Jeg skal helt ind og mærke efter helt indeni, hvor det næsten gør ondt. Og så skal jeg bare tage mig sammen tror jeg. Tage mig selv i nakken, for i realiteten kan det jo ikke være så svært, og jeg skal også stoppe. Det er bare lige spørgsmålet om, hvornår det lige bliver gjort.