Emma på 21 år: - Tinder er halvt tidsfordriv

Syddanskerne er nogle af dem, der bruger datingapp'en Tinder allermest. Emma Ravn Petersen på 21 år leder ikke nødvendigvis efter en kæreste, men bruger Tinder til at møde nye mennesker.

Det er efterhånden blevet hverdag for danskere at swipe sig igennem landets singler for at finde frem til en date og for måske i sidste ende at finde en kæreste.

Det gælder især også for danskerne i Region Syddanmark. Her findes rekorden i antallet af tinderbrugere sammen med Hovedstadsområdet.

Emma Ravn Petersen fra Odense er én af dem, der er på Tinder. Hun bruger ikke app'en, fordi hun leder efter den store kærlighed, men fordi hun ser app'en som et mødested.

Jeg synes bare, det er hygggeligt. Emma Ravn Petersen

- Det er egentlig halvt tidsfordriv og halvt bare for at se, hvad der er. Det er ikke, fordi jeg har et decideret formål med at finde en kæreste eller noget. Jeg synes bare, det er hygggeligt, og så møder man en masse nye mennesker, siger hun til TV2 /Fyn.

En nem app

En ny undersøgelse fra YouGov viser, at Tinder de seneste seks måneder er blevet brugt allermest i Region Syddanmark og Hovedstaden.

- Det er der, de fleste mennesker er. Det er altid sjovest at være på en datingapp, hvor der er mennesker, man rent faktisk kan snakke med, siger Emma Ravn Petersen.

Emma Ravn Petersen bruger Tinder for at møde nye mennesker.

En anden årsag til, at Tinder er populær, er ifølge den 21-årige Ludvig Henriksen fra Odense, at appen er nem at bruge.

Du skal smække nogle billeder op og skrive en lille tekst. Det er det. Ludvig Henriksen

- Det er lidt mere afslappet. Man går på og swiper lidt. Du skal ikke oprette en stor profil. Du skal smække nogle billeder op og skrive en lille tekst. Det er det. Det er ikke ligesom scor.dk eller alt sådan noget mærkeligt noget, siger han.

Ludvig Henriksen synes, Tinder er er en mere afslappet datingapp.

Undersøgelsen viser også, at 38 procent af dem, der dater i Region Syddanmark har en profil på Tinder. Det er næstflest efter Hovedstadsområdet, hvor 40 procent har en tinderprofil.

Flest unge og studerende

Undersøgelsen fra YouGrov viser, at det er den yngre del af danskerne, der har en bruger på Tinder. Syv ud af ti mellem 18 og 29 år har en bruger på app'en.

Og kigger man på, hvad brugerne laver, når de ikke swiper sig frem til det næste match, er de fleste på Tinder studerende. Tal fra YouGov viser nemlig, at otte ud af ti på datingapp'en er studerende.

