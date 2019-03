- En af de fedeste kampe, jeg nogensinde har spillet, siger Axelsen

Viktor Axelsen tabte søndag aften All England-finalen til verdensmesteren Kento Momota i tre tætte sæt.

Og selvom danskeren efter at have givet autografer til fansene så forholdsvis rolig ud, fortalte han, at det var en facade.

- Det er lidt en facade. Når jeg kommer ud bagved, skal jeg have lov til at ærgre mig. Jeg følte, jeg kunne komme tættere på. Men cadeau til Momota. Han fortjente at vinde i dag, siger han til TV 2 SPORT.

Den danske herresinglespiller har tidligere stået i en VM-finale, men at spille i Arena Birmingham foran massevis af begejstrede danske tilskuere gjorde indtryk.

- Det var en af de fedeste kampe, jeg nogensinde har spillet. Det var en fantastisk stemning, og jeg er meget stolt og glad over at se så mange danskere.

- Jeg ville gerne have givet dem en sejr, men sådan skulle det ikke være, fortalte Axelsen.

Dårlig statistik

Med nederlaget til Momota udbyggede Axelsen dermed en kedelig statistik. Ud af de to spilleres 12 indbyrdes opgør har verdensetteren nu vundet 11 af dem. Men ud fra denne kamp er der alligevel fremgang at spore.

For det er første gang siden sæsonfinalen i 2015, at danskeren tager et sæt fra japaneren. Og han havde momentum i begyndelsen af tredje sæt, da han var foran 4-0.

- Jeg kan tage en mase ting med. Jeg var langt tættere på, end jeg nogensinde har været. Så det er meget positivt. Nu skal jeg tilbage i træningslokalet, og så tror jeg på, at jeg kan slå ham fremover. Der er få ting, der skal arbejdes på, og fysikken kan altid blive bedre.

- Det er en kæmpe drøm at vinde den her turnering, og jeg har troen på det. Jeg har stadig nogle år endnu, så jeg håber på at få krydset den af i min karriere, fortæller Axelsen.

Kento Momota vandt All England-finalen 11-21, 21-15, 15-21.