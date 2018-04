Henrik Justesen var stadig ny drabschef, da han i 2007 stod i spidsen for opklaringen af drabet på ægteparret Ruth og Finn Theisen, der blev knivdræbt på deres motorbåd, stukket ihjel med til sammen 20 knivstik, viklet ind i bådens ankertov og smidt overbord i havet omkring Ærø.

Ægteparret sejlede ud fra hjemmet på Strynø med kurs mod Ommel. Båden skulle vises frem for en interesseret køber, men ægteparret forsvandt sporløst derefter.

Den første sag som drabschef blev for Henrik Justesen derfor en sag uden lig.

Vi manglede de to ofre, og det betyder meget. Der er mange ting, man kan se ud af ofrene. For eksempel hvor mange gange de er blevet stukket med kniv.

Først et halvt år efter drabene blev Ruth og Finn Theisen fundet af fiskere fra Bagenkop på Langeland, da ligene viklede sig ind i deres net.

En 25-årig drabsmand tidstod længe inden da, at han stak ægteparret ihjel, bandt dem med et ankertorv og smed dem i vandet. Sagen kom i oktober 2008 for byretten i Svendborg. Under retssagen kom det frem, at drabsmanden dræbte ægteparret med en lommekniv, han havde bragt med sig om bord. Finn Teisen blev ifølge obduktionen stukket 15 gange både i maven og i ryggen. Ruth Teisen blev stukket fem gange. Kniven var ifølge retsmedicinerne ført med så stor kraft, at der var brud på flere af ribbenene.

Manden, der nu var 26 år, blev, af en enig domsmandsret, kendt skyldig i begge drab og dømt til behandling på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.