Sol og op til 12 grader: En en flot februardag venter

Tirsdag blev den varmeste danske vinterdag nogensinde, da temperaturen på Djursland sneg sig helt op på 15,8 grader. Det er den højeste temperatur målt på en februardag i Danmark, siden man begyndte at samle data i 1873.

På Fyn nåede temperaturen tirsdag op på 13,2 grader, og umiddelbart tyder meget på, at onsdagen kan blive lige så fin.

Ligesom de foregående dage advarer DMI fra morgenstunden om risiko for tæt tåge med sigtbarhed ned under 100 meter.

Men når først tågen og disen er forsvundet, venter endnu en fin - tidlig - forårsdag med en del sol og temperaturer på op mellem 10 og 12 grader.

Varmest på Nordfyn

Generelt vil temperaturerne onsdag formentlig blive en lille smule lavere end tirsdag. Man vil kunne opleve 12 til 13 graders varme mange steder, men lokalt kan termometrene vise helt op mod 15 grader midt på eftermiddagen, skriver TV 2 Vejret.

Sandsynligheden for så høje temperaturer er størst over det østlige Jylland, på Nordfyn samt over det nord- og østlige Sjælland.

Vinden bliver igen onsdag svag fra vest. I aften bliver det først klart, senere mere skyet og igen med risiko for lokal tåge.

Temperaturerne kommer natten til torsdag ned mellem to og fem graders varme, der dermed gerne skulle holde frosten stangen.