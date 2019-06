13 spritbilister snuppet i weekenden: - Én er en for mange

Siden fredag nat er 13 bilister med en promille over det tilladte blevet stoppet af Fyns Politi. Og det er for mange. Vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen opfordrer til, at man tænker sig om.

- Lad nu nøglerne ligge. Man skal tænke på sikkerheden, inden man sætter sig bag rattet. Man sætter folks liv i fare, siger han.

Det gode vejr kan ifølge vagtchefen være medvirkende til, at så mange har været i trafikken med en promille, der overstiger det tilladte niveau på 0,5. Derfor vil politiet også være særligt opmærksomme på spritbilister de kommende dage.

- Vi synes jo, at én spritbilist er en for meget. Vi kommer til at have øget opmærksomhed på det. Nu er det sankthansaften, og vi ved, at når vejret er godt, så er folk ude, men det her er en opfordring til, at man husker at tager en taxa hjem i stedet.

Promillegrænsen i Danmark er på 0,5. Man kan dog godt blive dømt, hvis politiet vurderer, man ikke kan køre bil på betryggende vis. Hvis man bliver taget for spirituskørsel flere gange, kan ens kørekort blive frakendt i tre år eller mere.

14 mennesker på Fyn blev i 2017 dræbt i trafikulykker, der involverede spritkørsel, viser tal fra Vejdirektoratet. I hele Danmark blev i alt 140 mennesker dræbt i spritkørselsulykker det år.

