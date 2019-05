Hønge undskylder valgbrøler: En fortjent røvfuld skal man lære af

Karsten Hønge har bragt sig selv og SF i et stormvejr, selv om partiet opnåede et godt valg til EU-Parlamentet

SF-profilen Karsten Hønge undskylder nu, hvad han selv kalder "sin valgbrøler", som han er havnet i efter søndagens valg til Europa-Parlamentet.

- En fortjent røvfuld skal man lære af, skriver han blandt andet på Facebook.

Hønge er blevet kritiseret fra flere sider, efter at han mandag valgte at nedlægge sit mandat under et døgn efter at være blevet valgt ind i Europa-Parlamentet.

- Undskyld - det er den rette reaktion på tåbelige handlinger. Derfor denne opdatering, indleder han sit opslag med. Hønges mandat er givet videre til den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen (SF).

Foruden EP-valget stiller partiets politiske ordfører også op til Folketinget igen. Og mandag gjorde han det klart, at han prioriterer Folketinget og dermed dropper sit mandat i Europa-Parlamentet.

Allerede inden valget viste meningsmålinger, at SF kunne få to mandater, og at Hønge derfor var i spil til det ene mandat som et meget prominent navn på SF's kandidatliste.

Til Ritzau uddyber Hønge sin brøler.

- Jeg fatter ikke, hvorfor jeg ikke fik det skåret ud i pap, hvad mine hensigter var. Det er indlysende, at jeg ikke har været tydelig nok, måske kun på Fyn, men folk er rasende, og det er de ikke uden grund, siger han.

Hønge håber ikke på, at sagen får konsekvenser for ham eller partiet forud for folketingsvalget 5. juni.

- Jeg er valgt på Fyn, og her har jeg været nogenlunde klar, selv om der selvfølgelig også er fynboer, der er gale.

- Jeg har ikke været klar nok. Jeg plejer at tale, så folk kan forstå det, men det er ikke sket her, og det er ikke godt nok, siger Hønge, som kalder sin håndtering af sagen for "idiotisk".

SF fik søndag et godt EP-valg og fordoblede antallet af mandater fra et til to. Men efterfølgende har sagen om Hønge skabt negative overskrifter.

19.687 vælgere gav Hønge en personlig stemme, så han kunne komme til Bruxelles.

Foruden Kira Marie Peter-Hansen sender SF rutinerede Margrete Auken til Europa-Parlamentet.

Med knap 200.000 personlige stemmer, hvilket er tredjeflest på landsplan, var det Auken, der endte med at sikre Hønges mandat. Som han altså hurtigt gav videre.