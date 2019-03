Tilfreds OB-træner efter sejr over Brøndby: - En fortjent sejr i en fed kulisse

- Det er svært at være utilfreds. En dejlig præstation foran et fantastisk publikum i dag. Et fyldt stadion og en intensiv kulisse, og de var med til at bære os frem til en fortjent sejr.

Sådan beskriver OB-træner Jakob Michelsen søndagens OB-indsats, hvor gæsterne fra Brøndby måtte rejse hjem til den københavnske vestegn med et 0-2-nederlag i bagagen efter en kamp, hvor OB midtvejs i første halvleg bragte sig foran og efterfølgende spillede en flot kamp.

Jakob Michelsen var efter kampen meget tilfreds med det, han så fra sit OB-mandskab.

- Bortset fra de første fem-syv minutter, hvor vi lige skulle lande på benene, og Brøndby kom voldsomt ud, så formede kampen sig egentlig, som vi gerne ville. Vi forsvarede fremad, og vi får sat pres på dem. Det gjorde, at kampen foregik på vores præmisser. Og så spiller vi rigtig god fodbold i perioder. Så over all en fortjent sejr i en fed kulisse, siger Jakob Michelsen og fortsætter:

- Og så havde vi selvfølgelig også de marginaler, der skulle til, da kampen lå og vippede ved 1-0. Men over all en toppræstation og en super uge, vi har været igennem nu her.

OB-træneren var meget tilfreds med de to OB-scoringer, der begge blev sat ind på en for de to målscoreres vedkommende ret atypisk vis.

- Jeg vil sige, at når Bashkim (Kadrii, red.) kan score med baghovedet, og Jacob Barrett kan score med højre, så kan meget lade sig gøre. To flotte mål og to dejlige mål. Det var en helstøbt holdindsats, hvor vi viser stor moral og stor holdånd, siger Jakob Michelsen.

Slutspil inden for rækkevidde

Med sejren rykker OB op på en øjeblikkelig tredjeplads i Superligaen. OB har nu fem point ned til syvendepladsen, og med kun to runder igen af grundspillet ser det lovende ud i forhold til målsætningen om at slutte i top-6 for første gang i en årrække.

- Slutspilsmulighederne er blevet tre point bedre, end de var inden kampen. Men jeg ved også, hvor mange hold der skal møde hinanden, og i og med at vi også har to af vores direkte konkurrenter, så kan der nå at løbe rigtig meget vand igennem åen. Vi skal evaluere på den her kamp i morgen, og så kigger vi frem mod en sjov kamp oppe i Aarhus på mandag, siger Jakob Michelsen.