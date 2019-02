Min mening: En generation af sårbare børn og unge

Af Trine Bramsen, folketingskandidat for Socialdemokratiet

Andelen af børn og unge, der mistrives, stiger.

Det er dybt bekymrende, at så mange har ondt i livet. Når en mærkbar andel af landets unge ser sig nødsaget til at søge professionel hjælp, så har vi altså en samfundsudfordring, der kalder på handling. Vi er nødt til at fokusere på både rammerne om de unges liv og ungdomskulturen, for at finde frem til, hvad der er årsagerne til den manglende trivsel. Politik kan ikke gøre det alene. Men vi kan tage hul på det stigende problem.

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

På politisk niveau har vi mulighed for at regulere rammerne om de unges liv. Når undervisningsministeren eksempelvis vil indføre rigide fraværsregler, så lægger det et ekstra pres på de unge. Og når der lukker uddannelsesinstitutioner i de unges lokalområder, så de tvinges til at transportere sig i mange timer hver dag for at få en uddannelse, så er der unge, som falder fra.

Strukturerne er ikke specielt svære at gennemskue. I de senere år er der lagt et enormt pres på unge under uddannelse om at præstere under sværere betingelser. Nu er det tid til at lette presset.

Svær politisk opgave

På politisk niveau er det svært at påvirke ungekulturen. Vi kan ikke forbyde sociale medier – men vi kan sikre lovgivning, der eksempelvis gør det strafbart at dele krænkende billede af hinanden på nettet. Og så kan vi som politikere være med til at fremme værdier som tryghed, nærvær og fællesskab i samfundet ved at prioritere det i vores øvrige politiske arbejde.

Velfærdssamfundets institutioner skal styrkes, så der er tid til at kigge hinanden i øjnene igen i blandt andet skoler og daginstitutioner. De unge er en del af samfundet som alle andre. Og en del af deres mistrivsel er også en reaktion på et samfund, hvor det handler om, hvad man er, og, hvad man kan. Ikke hvem man er, og, hvordan man har det.

Børn og unges mistrivsel i et ellers så velfungerende samfund er helt centralt at få taget fat om. Det kræver politisk mod – at tøve er at svigte. En ny socialdemokratisk regering skal turde tage de svære temaer op. På Fyn og i resten af landet.

