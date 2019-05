En grå fredag - men weekenden kan byde på første sommerdag

Fredag vågner fynboerne op til gråt og lidt vådt vejr, hvor der bestemt ikke er noget, der tyder på, at sommervejret er lige om hjørnet.

Men fortvivl ikke - sommertemperaturerne og solen er på vej.

Fredag ligger de grå skyer meget lavt, og mange steder på Fyn er der tendens til lidt diset vejr. Sådan lyder det fra TV 2 Vejret.

Der kan kommer enkelte dryp fra himlen først på dagen. Resten af fredagen vil dog holde tørt men stadig gråt. Temperaturerne kommer til at ligge på omkring de 15-16 graders varme.

Varmere temperaturer

Det er alt sammen ikke særligt imponerende, hvis man går og håber på, at sommervejret kommer til Fyn. Men allerede natten til lørdag strømmer en varm luft op over Danmark og temperaturerne får et gevaldigt ryk op.

Dermed kan fynboerne og faktisk også resten af landet godt finde sommertøjet frem. Kalender-sommerens første dage, som samtidig er weekend, bliver nemlig sommerlige med temperaturer mellem 20 og 25 grader.

Temperaturerne begynder at stige lidt fredag eftermiddag til omkring 17 grader, og lørdag ender solrig omend med et tyndt skydække og temperaturer omkring 20 grader på det meste af Fyn.

Det er dog primært den sydlige del af landet, der får de høje temperaturer.

Så kommer sommerdagen

Søndag drejer vinden i syd, og meget lunere luft trækker op til Danmark. Weekendens sidste dag ser ud til at blive med lidt solskin og tørvejr frem til om aftenen, hvor der er risiko for byger.

Temperaturerne vil komme til at ligge på 22-25 grader.

Hele landet får sommervarmen søndag, men den bedste mulighed for mere end 25 grader er i Sønderjylland og på Sydfyn og Lolland-Falster. Det skriver TV 2 Vejret.