Akademiformand om kulturbesparelser: - En katastrofe for byen

- Det er en katastrofe for byen.

Sådan siger Kurt Klaudi Klausen om de besparelser, der kan komme til at ramme Det Fynske Kunstakademi, hvor han er bestyrelseformand.

Tirsdag kom Odenses By- og Kulturforvaltning med deres oplæg til, hvordan der kan findes besparelser for 79 millioner kroner.

Hvis politikerne beslutter at genneføre besparelserne, som de står i sparekataloget, vil det blandt andet betyde, at man fjerner tilskudet til Det Fynske Kunstakademi.

- Min umiddelbare reaktion er, at det er en katastrofe. Ikke bare for akademiet, men også for byen og for Fyn.

Strider med vision

I Odense Kommunes bystrategi for 2019 hedder det, at man vil gå fra at være en "stor dansk by" til at være en "dansk storby". Og Kurt Klaudi Klausen mener ikke, oplægget flugter med den vision.

- Byen har en vision om at blive en storby på lige fod med de andre storbyer i landet, og vi vil gerne i den her by tiltrække unge mennesker, kreative sjæle og kulturelt set være et interessant sted at være.

Læs også Millionbesparelser ryster Odense: Mere ukrudt, mindre musik - og væk med Friluftsbadet

Odense Kommune har besluttet at flytte 200 millioner kroner om året til børneområdet og ældreområdet, da de to grupper kommer til at vokse i fremtiden. Politikerne har besluttet at 60 millioner komme fra besparelser på administrationen, hvor 100 administrative medarbejdere vil blive fyret.

Og ifølge sparekataloget, som medlemmerne i by- og kulturudvalget tirsdag skal drøfte, kan der altså findes 79 millioner kroner på by- og kulturområdet.

Det er en forkert prioritering i forhold til byens kulturliv. Torben Sminge, chefdirigent TipToe Bigband

- Vi har levet en omtumlet tilværelse og er endelig faldet til ro inde i Jernbanegade i det gamle kunstmuseum, som er et pragtfuldt sted og har åbnet dørene for befolkningen i byen gennem mange arrangementer, så det er virkelig, virkelig kedeligt, hvis det her bliver resultatet af sparerunden, siger Kurt Klaudi Klausen.

Han mener ikke, akademiet har en fremtid, hvis tilskuddet fjernes. I finansloven for 2019 er det statslige tilskud til kunstakademiet betinget af, at Odense Kommune også ydet et tilskud.

- Det kan ikke lade sig gøre at generere så mange eksterne midler, selvom vi gør os de bedste bestræbelser, og man må sige, det forekommer en smule ærgerligt og også lidt dumt at miste et stort statsligt tilskud til en institution, hvis økonomi er så skrøbelig.

Læs også Odenseanere frygter millionbesparelser: - Det er hul i hovedet

Chefdirigent: - Kultur er også velfærd

Torben Sminge er chefdirigent i TipToe Big Band, som ifølge sparekataloget også kan miste sit tilskud. Han kritiserer ligeledes besparelserne på kulturlivet.

- Jeg er bekymret, for det er mit lille barn - TipToe Big Band - som jo ser ud til at skulle lide døden. Det er et problem i sig selv. Og så synes jeg generelt, det er en forkert prioritering i forhold til byens kulturliv.

TipToe Bigband er et odenseansk bigband, der har eksisteret siden 1994. Ifølge chefdirigenten handler de ting, bandet foretager sig, også om velfærd

Læs også Første gang i Danmark: Odenseansk borgerråd skal hjælpe politikerne

- Når du siger gamle, og du siger børn, så må jeg sige, vi har lige spillet med Birthe Kjær for en hel masse gamle mennesker, som synes, det var en fantastisk livskvalitet, de havde ud af den dag. Vi har lige lavet tilmeldinger til vores næste børneprojekt. Der er 1.000, der har meldt sig til. Vi har kun plads til 300, fordi vores økonomi er trængt i forvejen, siger Torben Sminge.

Han mener ikke, at regnestykket er så simpelt, at der kan bruges flere på velfærd, da han mener, kulturlivet kan bidrage på andre måder.

- Den der 1-til-1 med, at man kan få en pædagogmedhjælper for to symfonimusikere. Det er lidt en "æbler og pærer"-diskussion. Det har ikke rigtigt noget med hinanden at gøre.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og Jane Jegind, der er formand i by- og kulturudvalget, debatterer onsdag aften besparelserne i TV 2/Fyns 19.30-udsendelse.