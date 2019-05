Fyns Politi om kørelærer-svindel: - En klar overtrædelse af kørekortbekendtgørelsen

Elever, der gang på gang beskriver, at de mangler undervisning i lovpligtige manøvre, som for eksempel motorvejs- eller mørkekørsel.

Bemærk har den seneste tid sat fokus på, at nogle kørelærere på Fyn sjusker og fusker med at give deres elever den undervisning, de har behov for, så de kan komme sikkert ud på vejene med et velfortjent kørekort i hånden.

Jeg fik ingen undervisning i at køre i mørke, og endte med at gå op til teoriprøven tre gange og køreprøven to gange, før jeg bestod Jakob Winther Granberg, tidligere elev hos Viggo Vanggaard

Senest kunne Bemærk-dokumentaren ‘De svindlende kørelærere del II: Konfrontationen’ fortælle om kørelæreren Viggo Vanggaard fra Otterup, der ifølge ti af sine tidligere elever, snød med underskrifter og undlod at give dem nødvendig teoriundervisning samt undervisning i praktiske manøvre.

Jeg lærte aldrig at køre motorvej, hvilket har gjort, at det tog mig et helt år at turde køre ned på en motorvej, selvom jeg havde fået kortet Maria-Louise Pedersen, tidligere elev hos Viggo Vanggaard

Et alvorligt problem, mener Fyns Politi, efter at have set dokumentaren.

- En praksis, som den I beskriver, er en klar overtrædelse af kørekortbekendtgørelsen. Hvis en kørelærer ikke har undervist i at køre på motorvej eller i mørke, som er meget vigtige punkter at lære, kan personen få frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, fortæller Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

§ 66 a Hvis en kørelærer findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer, dømmes personen efter § 66 a i færdselsloven. Det betyder, at personen kan få frakendt sin ret til at udøve virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst et år. Derudover kan man også få frakendt sit sit eget kørekort.

Vi har brug for anmeldelser

Men det kan være svært for Politiet at bevise sager med snyd, selv hvis der er meget, der tyder på, at der er et problem. De er nemlig stærkt afhængige af, at eleverne vælger at anmelde det til dem.

- Vi er super afhængige af vidneforklaringer fra tidligere elever, og det er der mange, der ikke er interesseret i at give. En anmeldelse kan danne baggrund for en større undersøgelse, men specielt hvis der er flere tilfælde, som fortæller det samme, har vi en god chance for at kunne påbegynde en sag.

Kan man brokke sig, hvis man består?

Når man vælger en køreskole, kan det være relevant at kigge på en køreskoles dumpeprocent. Flere kommentarer i Bemærk og TV 2/Fyns Facebook-feed stiller sig derfor skeptiske over for, at Viggo Vanggaards tidligere elever kritiserer undervisningen, når de er bestået alligevel.

Undervisningen foregik meget som udenadslære. Der var en ret stor chance for at bestå, men jeg forstod ikke helt, hvorfor det ene svar var mere korrekt end det andet Maria-Louise Pedersen, tidligere elev hos Viggo Vanggaard



Den holdning kan Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi, godt sætte sig ind, men det er desværre ikke så simpelt, mener han.

- Prøverne er meget vigtige, men de kan samtidig kun teste et udpluk af de ting, du har lært.

At tage kørekort er en stor opgave, og skal tages seriøst. Der er et omfattende pensum og en undervisningsplan, man skal igennem, for at man er parat og sikker til at køre i trafikken. Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

Af den grund står der også i kørekortbekendtgørelsen, at køreundervisningen skal være uddannelsesorienteret og ikke prøveorienteret. Der er også førhen blevet slået hårdt ned på, at kørelærere bevidst har ført en prøveorienteret undervisning.

- For eksempel kan du jo godt være udmærket til at køre om dagen, men det betyder ikke, at du kan blive sendt direkte til en prøve uden at have prøvet at køre på motorvej eller i mørke.

Det er nogle helt andre udfordringer, du skal igennem, når det er mørkt, og det regner, og det er derfor, man skal omkring det hele, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

Man kan ikke teste for alt i løbet af en 25 minutters køreprøve, og derfor ligger der et stort ansvar hos kørelæreren Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

