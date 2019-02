Grupper i opgør Assens: Fire er anholdt

Seneste nyt:

Klokken 19.44 oplyser TV 2/Fyns udsendte, at der nu er fire anholdte efter episoden i centrum af Assens.

-------------------------------------------

Indsatsleder Christian Billesø fra Fyns Politi oplyser kort efter klokken 19.30 til TV 2/Fyn, at der er tre anholdte efter episoden på Torvet i Assens.

Christian Billesø oplyser samtidig, at der er tale om, at to grupper er stødt sammen på torvet på Østergade, og at politiet i øjeblikket er "tilstede på et par adresser" i Assens.

Han oplyser desuden, at personen der er kørt på OUH er en mand. Han tilstand er endnu ukendt.

-------------------------------------------

Fyns Politi er tirsdag aften talstærkt tilstede i Assens. Sidst på eftermiddagen blev en person tilsyneladende stukket ned foran Café Banken på det centrale torv i byen.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen bekræfter overfor TV 2/Fyn, at en person er kørt på hospitalet, men kan endnu ikke afsløre detaljer om hændelsen.

- Vi har spærret af på torvet og arbejder på stedet og er tilstede flere steder i byen. Vi har ikke afklaret, hvad der reelt skete, siger Anders Furbo Therkelsen til TV 2/Fyn.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger blev personen hentet af en ambulance, efter der havde været tumult mellem en gruppe af personer på torvet.

Ifølge et vidne ankom en eller to biler til torvet, og fra den ene bil tog nogle af de involverede køller eller andre slagvåben og begyndte at slå løs. Da størstedelen af de involverede kort efter forsvandt, lå der en person tilbage på jorden.

Fyns Politi skriver ved 19-tiden på Twitter, at der indløb en anmeldelse om et større salgsmål klokken 16.39:

"En person er i den forbindelse kørt til behandling på OUH", skriver politiet og tilføjer, at Østergade ud for nummer 18 er afspærret fordi man er i gang med efterforskning i området.

Fyens.dk skriver, at der på trappen foran Café Banken er spor af blod, og at der "spor af blod, og på jorden ligger der en kniv, en skruetrækker og et bat".

Artiklen opdateres ...



