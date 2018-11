Sidste dag i november: En lille solstråle på en grå dag

Der har ikke været mange solstråler at finde i det fynske den sidste uge i november 2018. Men fredag, som er månedens sidste dag, viser sig fra sin gode side.

Fredag vil der nemlig komme enkelte solstråler frem på himlen.

Temperaturerne i det fynske vil ligge på mellem syv og ni graders varme.

Læs også 79-årig fundet: Ville besøge familie i Holland

Blæser stadig

Selvom både temperaturerne er på plus og solen viser sig fredag, så vil der også være enkelte perioder med lidt regn. Men det er ifølge TV 2 Vejret kun meget få korte byger.

Blæsten, der har været meget dominerende de seneste dage, vil stadig være kraftig i det fynske.

Klokken halv syv skrev Vejdirektoratet på Twitter, at vindfølsomme køretøjer efter to dages varsel igen kan passere Storebæltsbroen. Dog skal man stadig være opmærksom på den kraftige vind.

På E20 Storebæltsbroen kan vindfølsomme køretøjer igen passere broen. Vinden er aftagende, men der er fortsat kraftig blæst der kan påvirke kørslen. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 30, 2018

Usædvanligt lavvande

Blæsten har faktisk været så kraftig de seneste dage, at TV 2 Vejret torsdag aften kunne fortælle, at en gåtur langs de fynske strande bød på ganske spektakulære syn.

Adskillige steder var havbunden nemlig blottet, fordi vandstanden langs de indre fynske farvandes kyststrækninger var helt usædvanligt lave.

De laveste vandstande blev registreret i Odense og Kalundborg og målt til 107 centimeter under dagligt vande.

Langs resten af Fyn og Sjællands kyster har vandstanden været faldet til mellem 80 og 100 centimeter under normal vandstand. For den centrale del af de indre danske farvande er dette et usædvanligt lavt niveau.

Det skyldes, at den kraftige blæst har skubbet vandet ud af de indre farvande. Mange steder er det en menneskealder siden, at vandstanden har været så lav, som den var torsdag aften.

Vandet er i løbet af natten til fredag langsomt kommet tilbage til kysterne omkring Fyn, men vinden vil fortsat blæse fredag.

Læs også Fynsk ghetto deler sig i to: Ny ghettoliste er uden noget af Vollmose

Første weekend i december

Selvom vi går ind i julemåneden, og de yngste fynboer højst sandsynligt venter på sne, så byder de næste dage ikke på meget julevejr.

De næste fire dage vil nemlig ligesom fredag være præget af milde temperaturer og byger. Især søndag vil regnen tage til, og den forsvinder først i løbet af mandagen.

Og ikke nok med det, så vil blæsten stadig hærge Fyn de kommende dage.