En mere tung Jakob Sveistrup er klar med nyt album

I aften er der releaseparty for Jakob Sveistrups nye album. Det sker på Posten i Odense.

Der er ved at være langt fra ungdommens scener i Frøbjerg Festspil og Nyborg Voldspil til den Jakob Sveistrup, som er aktuel med et nyt album.

Den nu 46-årige Jakob Sveistrup har de seneste par år for alvor taget chancen og realiseret drømmen om, at kunne leve af sin musik.

Det har også betydet, at den tidligere vinder af Dansk Melodi Grand Prix i dag tænder på andet end den lette grandprix-pop, og med sit nye album forsøger sig i den tungere ende af pop-skalaen.

- Det er en udvidelse af det album vi kom med for to år siden. Det er et genreskifte fra det folk kender mig for med "Tænder på dig" - og så frem til noget mere gedigent, lidt mere tungt og lidt mere stærkt udtryk, siger Jakob Sveistrup.

Vedkender sig "Tænder på dig"

Jakob Sveistrup har således lagt en karriere som lærer på hylden og lagt tiden på på Marslev skole og H.C. Andersen Skolen bag og satser hundrede procent på musikken og kan nu leve af det.

Han er erkender, at det er hårdt arbejde, når man er kendt for en sang: "Tænder på dig", som vandt melodigrandprixet i 2005:

- Jeg har skullet overbevise alle skeptikerne om, at det vi kommer med nu, det er et meget stærkere udtryk. Og vi er gudskelov i den situation, at folk går fra vores koncerter med en hovsa-oplevelse.

- Musikken er ligeså meget for drengene og ikke kun for pigerne. Det er ikke let pop mere. Det må man erkende, siger Jakob Sveistrup.

Koncert klokken 20

Klokken 20.00 i dag er der såkaldt releasekoncert i Musikhuset Posten i Odense. Her er der adgang for alle. Billet kan købes i døren og koster 100 kroner.

Læs også Ingen penge til Karrusel: Lokalforening overtager studiestartsfest

03:44 Video: Anders Høgh Luk video

Læs også Fyret instruktør: Symfoniorkesteret har taget for stor opgave