Støvede slægtsforskere med krudt i røven: En million dødsattester og protokoller på fire år

Akkurat som gamle bogreoler kan slægtsforskere være nogen, der støver lidt. De befinder sig godt alene blandt tunge bøger med gulnede sider, og deres funktion kræver ikke udpræget hurtighed.

Det gælder ikke for medlemmerne af Danske Slægtsforskere Odense, en fynsk forening med fart over feltet. På fire år har foreningens cirka 25 frivillige scannet præcis en million sider i kirkebøger, dødsattester, jordemoderprotokoller og andre arkivalier på Rigsarkivet i Odense.

- Vi har så mange ting i gang. Det er derfor, vi har krudt i røven, vi skal hele tiden videre, fortæller Mette Fløjborg, der er koordinatror for de frivillige i foreningen.

Onsdag fik side nummer en million altså en tur på scanneren, hvilket blev fejret på Rigsarkivet med kaffe og kage.

- Hvis der er noget, vi kan lide, så er det kage, siger Mette Fløjborg.

Bogside nummer en million

Dét, de frivillige var mødtes for at scanne, var en side i en kirkebog fra Gudbjerg Sogn. Den var ikke særligt udvalgt til lejligheden - det var ganske enkelt den, man var nået til.

- Så klikkede vi på knappen og scannede billede nummer en million, siger Mette Fløjborg.

Med de mange scanninger hjælper foreningen Rigsarkivet i Odense med digitalisering af de mange historiske skrifter, som kræver både grundighed, tid og tålmodighed. Men for slægtsforskerne er det en ren fornøjelse.

- For det første er det hyggeligt. Vi sidder nogle stykker sammen, og jo mere træning, man har, jo mere kan man knævre, siger Mette Fløjborg.

Til gavn for alle med fynske aner

I sin personlige database har Mette Fløjborg cirka 12.000 personer, som er relateret til hendes familie. Det frivillige arbejde med at scanne sider ind har som sådan ikke noget med det at gøre, men handler mere om at hjælpe andre.

- Vi gør det til gavn for alle med fynske aner. Jeg kan godt lide at gøre ting nemt for andre, siger hun og tilføjer:

- Slægtsforskere er jo lidt dovne, de vil helst sidde derhjemme.

Danske Slægtsforskere Odenses arbejde har inspireret andre foreninger til at gøre det samme, og nu sidder frivillige og scanner på Rigsarkiver over hele landet. Og selvom det kan lyde kedeligt at scanne gamle papirer, åbner det sommetider op for spændende historier.

- Der er blandt andet en fantastisk historie om et dødt barn i en kommodeskuffe, og en anden om et mord på Langeland - et rigtigt kærlighedsdrama.

Selvom man nu på fire år har indscannet en million papirer, er arbejdet langt fra færdigt. Foreningen fortsætter sit arbejde, og afholder også mere end 60 arrangementer om året for medlemmerne.