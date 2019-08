Spærret motorvej giver lang kø: Person fastklemt efter uheld med autocamper og lastbil

Opdatering Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningen tidligst at være overstået klokken 14.30.

En person er formentlig fastklemt efter et uheld mellem en autocamper og en lastbil på Fynske Motorvej tirsdag middag.

Uheldet er sket kort før klokken 12 mellem afkørsel 53 Odense V og afkørsel 54 Vissenbjerg, oplyser Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Motorvejen er derfor helt spærret i vestgående retning, og politiet anbefaler bilister på vej mod Jylland at køre fra ved afkørsel 53 og tage landevejen.

Færdselsuheld på Fynske Motorvej, vestgående retning, ved Vissenbjerg. Begge vognbaner blokeret af lastbil og autocamper i vestgående retning. Man skal dreje fra ved afkørsel 53, Blommenslyst. Tidshorisont ukendt #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 20, 2019

Vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen fortæller, at uheldet er sket ved, at autocamperen er kørt op bag i lastbilen, og autocamperen er kilet fast under lastbilen.

- Den person, der er fastklemt, sidder i autocamperen. Det er ikke livstruende, siger vagtchefen.

Han fortæller, at så snart de har fået personen fri, kan de komme til at fjerne køretøjerne, så motorvejen kan blive genåbnet.

Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvornår det forventes at ske. Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningen tidligst at være afsluttet omkring klokken 14.30.

Milan Holck Nielsen fortæller, at der er fire til fem kilometer kø, og at de har betjente og tavlevogne på stedet, der anbefaler bilister at køre fra ved afkørsel 53.

- Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på den kø, der er opstået, siger vagtchefen.