Tre biler i sammenstød: En person kørt væk i ambulance

En person blev kørt væk i ambulance, efter tre biler lørdag eftermiddag stødte sammen på Skibhusvej i Odense.

Uheldet skete kort efter klokken 14.

- Der er en person, der er indbragt til OUH, siger Sten Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Han kan dog ikke oplyse, hvor alvorligt personen er kommet til skade.

Vagtchefen fortæller, at uheldet skete, da en bil kom kørende ad Skibhusvej i høj fart. En anden bil var ifærd med at dreje ud fra Baumgartensvej, som er er en sidevej til Skibhusvej.

Den hurtigtkørende bil kunne ikke nå at undvige bilen, der kom fra Baumgartensvej, og ramte derfor ind i den. Efterfølgende ramte den en bil, der holdt parkeret, i den modsatte side af vejen for til sidst at ramme igennem ruden ind til LJ Optik.

En mand fra den hurtigtkørende bil stak efter uheldet ifølge politiet af, men vendte tilbage igen.