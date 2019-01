100 venner savnes: - En snak om løst og fast kan gøre en kæmpe forskel

Sætter du lighedstegn mellem ældre og besøgsven, så tager du fejl. Det er nemlig ikke kun ældre borgere, som kan ønske sig besøg af en person, som kan være deres ven.

Også blandt andre udviklingshæmmede eller unge med psykiske problemer har brug for venner, og nu har fire organisationer slået sig sammen med Odense Kommune for at skaffe 100 nye besøgsvenner.

Overlæggeren på kampagnen er ensomhed, som for manges vedkommende kan imødegås med en snak over en kop kaffe eller noget så simpelt som en gåtur.

- Vi skal bekæmpe ensomhed i Odense, og her kan besøgsvenner spille en vigtig rolle. Vi har i dag cirka 200 besøgsvenner i Odense, oplyser Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K).

I dag er der cirka 100 personer på venteliste til at få en besøgsven. Søren Windell har selv meldt sig, og siger at "blot en snak om løst og fast, så kan det gøre en kæmpe forskel i et andet menneskes liv".

Flere muligheder for besøgsvennerne

De fire organisationer er Ældre Sagen Odense, Røde Kors Odense, SIND-nettet og LEV. Hver organisation har deres eget særlige fokus, så hvis man vil være besøgsven, er der mange forskellige muligheder.



- Jeg er glad for, at vi kan lave kampagnen i samarbejde med de store organisationer på området. På den måde kan vi også skabe en bevidsthed om, at der findes mange slags besøgsvenner. Typisk tænker folk nok på noget med ældre mennesker - og det er det bestemt også - men der er også udviklingshæmmede mennesker eller unge med psykiske problemer, som i lige så høj grad har brug for nogen at tale med. Nu samler vi det hele, så det er nemt at få et overblik, siger Søren Windell.



I jagten på 100 nye besøgsvenner er der på kommunens hjemmeside lavet et samlet overblik over de store besøgsvens-tjenester. Her kan man læse om de forskellige tjenester, se eksempler på besøgsvenner og tilmelde sig, hvis man gerne vil være besøgsven.