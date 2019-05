SF-formand om Hønges dobbeltvalg: - En træls situation

19.687 danskere satte deres kryds ved SF's Karsten Hønge, da der søndag var valg til Europa-Parlamentet.

Det betød, han fik andenflest stemmer blandt SF's kandidater til parlamentet, men alligevel har han valgt at videregive sin plads til Kira Marie Peter-Hansen, der fik tredjeflest stemmer for partiet.

Karsten Hønge satser i stedet på endnu en periode i Folketinget efter folketingsvalget 5. juni. Det har mødt kritik fra blandt andre Radikale Venstres Morten Helveg og DF's Peter Skaarup.

- Karsten Hønge skal trække sit kandidatur til folketingsvalget og tage imod valget til Europa-Parlamentet, som han er valgt til af vælgerne, siger Peter Skaarup

Morten Helveg fra Radikale Venstre blev også valgt ind i Europa-Parlamentet i søndags, og tirsdag meldte han ud på sin Facebook-profil, at han mente, Karsten Hønge enten skulle trække sig som kandidat til Folketingsvalget, eller at Pia Olsen Dyhr skulle tage ham af plakaten.

Partiformand: - Det er voldsomme udtalelser

Det mener partiformanden dog er en overreaktion.

- Det, synes jeg, er en lille smule voldsomme udtalelser, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, Karsten har været meget ærlig i det her forløb og sagt, at han havde førstevalget i Folketinget, og så synes jeg ikke, den er længere, siger hun.

Men i juli 2018 sagde han jo til flere medier, at han ville trække sig fra folketinget, hvis han skulle gå hen at komme ind i Europa-Parlamentet. Er det ikke at føre folk bag lyset?

- I 2018 så det ud, som om folketingsvalget ville komme langt før europaparlamentsvalget. Hvis vi først havde et valg til Folketinget, så ville der gå noget tid, før vi fik et til Europa-Parlamentet. Der var ingen af os, der kunne forudse at, Lars Løkke ville vælge at lægge de to valg samtidig. Så det blev en helt særlig situation.

30. juli 2018 sagde Karsten Hønge til TV 2/Fyn, at han ville forlade Folketinget, hvis han skulle få en plads i Europa-Parlamentet.

- Hvis jeg skulle blive valgt, får fynboerne en direkte forbindelse ind i Europa-Parlamentet - jeg forlader selvfølgelig Folketinget for at overtage mandatet i Europa-Parlamentet, sagde han.

Partiformanden medgiver, at det er en træls situation for partiet, men erklærer sig tilfreds med, at Kira Marie Peter-Hansen får pladsen i Europa-Parlamentet, mens Karsten Hønge satser på at forlænge sin periode i Folketinget.

- Helt ærlig. Jeg skal være den første, der siger, det her en træls situation. Nu har vi fundet en løsning på den. Og Lars Løkke kan forvente, Karsten Hønge bliver ved med at banke løs på ham, siger hun.

Hønge: - Jeg har håndteret situationen idiotisk.

Pia Olsen Dyhr ser ikke noget problem i, at han prioriterer Folketinget frem for Europa-Parlamentet, selvom næsten 20.000 vælgere satte deres kryds ud for ham som parlamentsmedlem.

- Det var sådan set rimeligt at vente og se, om SF fik to mandater for det første. Det var stadigvæk usikkert helt frem til valgdagen. Jeg tror, at vi alle sammen gik rundt og kiggede på vores telefoner og tænkte: Er det Kira Marie eller Karsten, der er valgt? Og så kan han jo ikke udtale sig, før han ved det, siger hun.

Selv har Karsten Hønge tirsdag undskyldt på Facebook tirsdag aften.

- Jeg er ikke til udenomssnak og bortforklaringer: Der har været uklarhed og uld-i-mund, og jeg har håndteret situationen idiotisk. Jeg har skuffet en masse vælgere, og det er jeg utrolig ked af, skriver han blandt andet i opslaget.

