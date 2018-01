En uge med vejarbejde: Mulighed for kø på Tietgens Allé

Mandag starter vejarbejdet på en af Odenses trafikerede veje, Tietgens Allé, og det kan give kø.

Fra mandag den 22. januar og ugen ud er der vejarbejde på den trafikerede strækning mellem krydset på Sdr. Boulevard og et stykke ude mod Langeline.

Det er en række brønde på Tiegens Allé, der skal repareres, oplyser Odense Kommune.

Kommunen skriver samtidig, at det i perioder kan komme til at skabe kø for bilister og andre trafikanter på strækningen.

Vejarbejdet finder ellers hovedsageligt sted på et mindre trafikerede tidspunkt af døgnet - nemlig mellem klokken 9 og 15.

Der kan opstå kø på strækningen mellem krydset på Sdr. Boulevard og halvvejs mod Langelinie. Foto: Odense Kommune

