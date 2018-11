Kraftig blæst på broerne: En våd og grå torsdag på Fyn

Fynboerne vågner torsdag morgen op til endnu en aldeles blæsende dag med masser af regn.

Det kolde vejr, som fynboerne og resten af landet ellers har haft de seneste dage, er ovre for nu. Et mere mildt vejr vil fra torsdag morgen overtage og blive kendetegnet for de sidste dage i november 2018.

Det kommer i stedet til at handle om regn, og hvilke grå nuancer himlen har.

Fra morgenstunden kommer der en del regn, som i løbet af formiddagen vil stilne af i et par timer. Ifølge TV 2 Vejret vil der være en lille pause i regnen på Fyn.

Men inden du glæder dig alt for hurtigt, skal du være opmærksom på, at det våde vejr for alvor vender tilbage til Fyn i løbet af torsdag eftermiddag.

Temperaturerne vil stige i løbet af torsdagen og komme helt op på syv plusgrader enkelte steder på Fyn.

Læs også Væltet trailer skaber problemer på Storebæltsbroen

To broer advarer

Selvom regnen vil komme og gå i løbet af torsdag har blæsten ikke tænkt sig at give slip på Fyn lige foreløbig.

Det har fået vejdirektoratet til fortsat at advare mod den kraftige blæst både på Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen.

På Storebæltsbroen fraråder man kørsel med vindfølsomme køretøjer.

- Vinden forventes af aftage i løbet af fredag morgen, skriver Vejdirektoratet.

EKSEMPLER PÅ VINDFØLSOMME KØRETØJER Bil med campingvogn

Bil med anhænger

Lastbiler med meget let last, for eksempel isolering

Tomme, lette lastbiler

Busser

Varebiler Kilde: storebaelt.dk

Én dag med tørvejr

Hvis vi kigger lidt længere frem end blot til torsdagens vejr, tyder alt på, at det kun bliver varmere og varmere. Faktisk kan det blive helt op til ni graders varme fredag i det fynske.

Regnen vil fortsat dominere meget resten ugen - dog med en enkelt tør dag. Hvis man skal lave noget uden for, hvor man helst ikke vil have vand plaskende ned fra himlen, så er lørdagen dagen, man skal vælge. Her bliver det tørvejr på Fyn.

Læs også Test dig selv: Er du lige så digital klog som en 5-årig?