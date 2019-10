Lærte at leve med sin angst:

Dagen efter koncerten har han stadig ondt i brystet. Men det må være skiftet mellem kulden og varmen, da han optrådte, tænker han. Hjertet hamrer stadig derudaf, og smerten er konstant.

Han tager til en kaffeaftale, men må gå hjem, fordi det gør ondt.

- Jeg har nok drukket for meget kaffe, tænker han.

Senere skal han mødes med en veninde og drikke vin, men han må gå hjem, fordi det gør ondt.

- Jeg har nok bare drukket for meget vin, tænker han.

Et par dage efter besøger han en af sine brødre. Men nu har det gjort for ondt for længe. Nu kan det ikke være almindelig sygdom mere, tænker han.

På skadestuen sætter vagtlægen sit kolde stetoskop på Sebastians bryst. Han kan kun høre et lille bump i hans hjerterytme. Han bliver sendt videre til hjerteafdelingen. Sebastian synes, at lægen på hjerteafdelingen virker lidt irriteret over, at han overhovedet er der.

Lige indtil hun scanner ham. Hendes øjne spærrer op, mens hun kigger på resultaterne.

- Du skal opereres, og det skal formentlig være ret hurtigt, siger hun.

Sebastians hovedpulsåre ved hjertet er udvidet til dobbelt størrelse. Hvis han får pulsen op, og den springer, dør han.

Sebastian bliver indlagt. Han ligger i en hospitalsseng i tre dage, mens han bliver stadigt mere forvirret og bange.

Seks forskellige læger er forbi for at se til ham. Han får seks forskellige bud på, hvornår han skal opereres. Tre af dem mener, at det skal gøres inden for en uge.

Efter tre dage sender de ham hjem med beskeden om, at han ikke må få pulsen op.

- Du skal bare gøre, som du plejer. Du må bare ikke styrketræne eller optræde, siger lægerne.

- Men det er jo det, jeg plejer, siger Sebastian.

Jeg følte mig som en 60-årig. Jeg følte mit liv var slut, når jeg alligevel ikke kunne gøre noget. Sebastian Rasmussen Binzer

Lægerne vil ringe inden for en uge med en tid til hans operation. Men der går meget længere tid. Sebastian ringer til sin læge flere gange dagligt, fordi han er bange.

- Jeg spurgte, om jeg måtte drikke kaffe. Lidt måtte jeg godt. Så holdt jeg helt op med at drikke kaffe, fordi jeg var bange, siger Sebastian.

Sebastian går i panik, hver gang han får pulsen op. Han får panikanfald, hvor han er bange for, at han skal dø. For han ved ikke, hvordan det føles, når en hovedpulsåre springer.

14 dage efter han var på skadestuen, får han et slemt panikanfald.

- Jeg ringede til lægen og sagde, at de skulle indlægge mig, og det skulle være nu. Jeg var indlagt i to dage, og så sendte de mig hjem igen. For de var ikke klar til at operere mig, siger Sebastian Rasmussen Binzer.

Frygten sætter sig i ham.

Halvanden måned efter han bliver indlagt, har han endelig overstået operationen. Men frygten sidder stadig i Sebastians hoved. Han isolerer sig og siger ikke ja til nær så mange aftaler mere. Han ringer stadig til lægen dagligt.

Sebastian er ikke længere den samme som før operationen.

- Jeg følte mig som en 60-årig. Jeg følte, mit liv var slut, når jeg alligevel ikke kunne gøre noget, siger Sebastian.

Hans hverdag præges af forskellige angstanfald. Nogle gange så voldsomt, at han besvimer. Han tror hele tiden, at det har noget med hjertet at gøre.