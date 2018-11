Efter besøg hos 200 landmænd: Endelig linjeføring for gasledning snart klar

Det gigantiske gasledningsprojekt "Baltic Pipe" skal sikre Polens forsyning med naturgas fra Norge via Danmark.

Projektet involverer storpolitiske interesser, og derfor er der næppe nogen tvivl om, at gasledningen på 80 kilometer vil blive gravet ned tværs over Fyn.

Omkring 200 fynske lodsejere bliver berørt af rørledningen, og derfor har Energinet de seneste måneder aflagt samtlige berørte lodsejere besøg.

Små korrektioner

- Vi har haft en god og en fin dialog med alle berørte lodsejere. Når vi kommer ud og kigger på de nære lokaliteter, vil det altid føre til mindre korrektioner, men i det store hele bevarer vi den overordnede linjeføring, fortæller Ole Daugaard Buhl, der er afdelingsleder i Energinets afdeling Arealer og Rettigheder.

Formålet med besøgene har været at klarlægge, om der er byggeplaner eller særlige forhold, der skal tages hensyn til hos landmændene. Det kan for eksempel være drænforhold, særlige jordbundsforhold eller en stald, der skal bygges om.

Baltic Pipe kommer i alt til at koste mellem 12 og 16 milliarder kroner og skal endeligt vedtages af regeringen i starten af det nye år. Samtidig vil Energinet offentliggøre den endelige og detaljerede plan for linjeføringen.

- Nu har vi afsluttet møderækken med samtlige lodsejere, og i starten af det nye år går vi så ind i den 2. offentlighedsfase, hvor alle i en otte ugers høringsfase kan komme med kommentarer og bemærkninger til planen, siger Ole Daugaard Buhl.

Tidligere har en række fynske landmænd udtrykt bekymring over den planlagte gasledning. De frygter blandt andet, at deres ejendomsret vil blive krænket, og at deres handlefrihed på deres jorde vil blive begrænset.

Udover Fyn går Baltic Pipeline også over Jylland og Sjælland, og Energinet har gennemført besøg hos i alt 550 lodsejere i hele landet.