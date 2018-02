Endelig sker det: Fotografiet indtager igen Brandts

Ny udstilling på Brandts viser perler fra det enorme lager af fotografier, der har ventet i mørket siden lukningen af Museet for Fotokunst i 2013.

I 2013 førte en omdiskuteret omlægning på Brandts blandt andet til lukning af Museet for Fotokunst, en af de i alt fire kulturinstitutioner, som indtil da udgjorde Brandts-komplekset i Odenses gamle nedlagte klædefabrik.

Nu har Brandts været på jagt i arkiverne og sammensat en ny fotoudstilling baseret på det enorme arkivmateriale samlet gennem mange år.

- Vi er i gang med en tranformationsproces og havde nu muligheden for, at præsentere samlingen i et første kig.

- Det er meningen, at vi skal arbejde videre med forskellige ophængninger og forskellige kunstnere de kommende år, siger Mads Damsbo, direktør på Brandts.

Der er således flere godbidder på vej fra den omkring 10.000 billeder store samlig. I denne omgang er der nemlig kun blevet banket støv af 200 værker.

100 kunstnere på væggen

Fordelt over otte tematiske kategorier præsenterer 100 kunstnere hver deres særlige tilgang til, hvad kameralinsen kan forevige. De besøgende kan opleve fotografier af landskaber, portrætter, iscenesættelser, teknik-nørdede billeder blandet med abstrakte og konceptbaserede fotografier.

Det kan lyde som én, stor pærevælling, men ifølge kurator Anna Krogh er der alligevel en rød tråd gennem virvaret af fotografier på udstillingen: Hvad kameraet så.

- Vi har først og fremmest gerne ville præsentere, så bredt et billede af den samling som Brandts har af fotografier.

- Der skulle selvfølgelig være billeder som folk genkender. Vi har nogle meget væsentlige værker af nogle kendte mennesker, som vi positivt ved at publikum elsker.

- Der vil for mange også være ukendte kunstnere og fotografer, som vi aldrig har set i denne her sammenhæng, og som så indgår i nogle nye konstellationer, som jeg tror beriger de billeder som folk kender, forklarer Anna Krogh.

Udstillingen er åben for publikum fra fredag 9. februar til 12. august 2018.

Se hele vores udsendelse fra Brandts herunder: