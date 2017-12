Kæmpe-marina får igen vind i sejlene efter ni års kamp

Det ser nu igen ud til, at Nordeuropas største marina kan bygges ved det gamle færgeleje ved Knudshoved.

I næsten ni år har selskabet A/S Knudshoved Havn kæmpet for at få tilladelse til at opføre Nordeuropas største marina ved det gamle færgeleje ved Knudshoved.

I august kom det frem, at der var sat en midlertidig stopper for projektet efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, men nu har Kystdirektoratet igen givet tilladelse at etablere marinaen. Det meddeler P4 Fyn.

Visionen er, at der skal bygges 2.800 bådpladser og Danmarks største havn til husbåde - i alt en investering på 300 millioner kroner.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), glæder sig over tilladelsen.

- Det er jeg rigtig glad ved. Det er en tilladelse, som har været undervejs i rigtig mange år - frem og tilbage. Derfor er det glædeligt, at det nu ser ud til, at man kan sætte et punktum for sagen, siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

- Det har stor betydning for Nyborg Kommune med enorm masse perspektiv og mulighed for arbejdspladser og udvikling, forklarer borgmesteren.

Konsekvenser for marsvin

Gentagne gange i løbet af de seneste ni år har fredningsmyndigheder givet A/S Knudshoved Havn afslag på planerne ved det gamle færgeleje. I flere tilfælde efter klager fra Danmarks Naturfredningsforening.

Men i december 2015 gik ansøgningen endelig igennem, og projektet Admiral Marina lignede en realitet. Men kun for en stund. For i januar 2016 klagede Danmarks Naturfredningsforening over tilladelsen.

Foreningen mente ikke, at de eventuelle konsekvenser for marsvinbestanden i området var undersøgt godt nok. Og den klage fik foreningen medhold i i sommer. Derfor blev tilladelsen til at bygge Admiral Marina nu endnu engang trukket tilbage.

Borgmesteren håber, at sagen nu endeligt får en ende, selv om der fortsat er en klagefrist på fire uger.

- De fire uger skal lige gå først, men jeg håber, det kan være et punktum for den lange sag. Det har været helt urimelig, at det skal tage så mange år, siger Kenneth Muhs.