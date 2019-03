Hærværk igen-igen: Endnu en boldbane ødelagt

En efterhånden lang række fynske skoler og fodboldklubber har inden for de seneste måneder fået ødelagt deres baner af hjulspor.

For anden gang inden for kort tid har hærværket ramt Dalum IF i det sydvestlige Odense. Første gang det skete var i december, og i weekenden er det sket igen.

Det er super, mega træls Jes Voight, næstformand, Dalum IF

Det irriterer og ærgrer klubbens næstformand.

- Det er super, mega træls. Specielt når banerne er så våde, som de er nu. Vi tør dårligt køre på dem med vores egen traktor, siger næstformand Jes Voight.

Boldbanerne ligger lige nu i dvale, inden fodboldturneringerne igen starter op fra 1. april. Men inden da kommer kommunen, der ejer banerne, på arbejde.

Og næstformanden er ikke videre optimistisk på den tidshorisont.

- Der bliver nogle kæmpestore huller, og det skal rettes op. Det skal jo gerne være klar til 1. april, hvor banerne måske bliver åbnet. Det ser ikke ud til, at vi kan få det repareret med det vejr, vi har lige i øjeblikket, siger Jes Voight og understreger sin frustration:

- Det er mega, mega træls.

Sket flere gange

Også Næsby Boldklub har i starten af året været udsat for lignende hærværk, hvor en eller flere biler kørte dybe dækspor i græsset.

Dengang sagde klubben, at det kan ende med at tage flere år, før boldbanen er normal igen.

- Der er ingen tvivl om, at banen hele sæsonen vil være præget af, at den er i dårlig stand, fordi den formentlig skal lappes ad flere omgange. Sådan nogle kørespor sætter sig og kan for den sags skyld sidde der i flere år, hvor banen vil være ujævn i flere sæsoner, fortalte næstformand for Næsby Boldklub, Erik Bech, til TV 2/Fyn.

Lignende episoder har også fundet sted på Kroggårdsskolen i det nordlige Odense, ligesom det er gået udover fodboldklubben Krarup/Espe Fodbold og senest også Ringe Boldklub.

Politiet magtesløse

Jes Voight fortæller, at den første nylige episode skete omkring nytår, hvor nogle naboer til banerne så hærværksmænd fræse rundt på fodboldbanerne i biler.

Dengang blev banerne kørt helt op, og selv om gerningsmændene blev set, og naboerne endda havde taget en video af hærværket, kunne politiet ikke gøre noget ved sagen.

- Det viste sig at være en stjålet bil, og så er der ikke rigtig noget at gøre ved det, siger Jes Voight.

Næstformanden fortæller, at Odense Kommune, der ejer jorden, banerne ligger på, allerede ser på, hvad de kan gøre.

Han håber, at kommunen er villig til at skride til mere drastiske midler for at holde bilerne ude fra boldklubbens baner.

- Som jeg kan se det, så er der kun en mulighed tilbage, og det er at lægge kampesten hele vejen rundt med halvanden meters mellemrum, så man ikke kan komme ind med en bil. Men det er en dyr omgang, siger Jes Voight.