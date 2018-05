Endnu en direktør forlader Ewii

For anden gang på bare fem måneder fratræder en direktør i Ewii. - Det er blevet klart, at vi har behov for en anden profil i spidsen for vores forretninger, siger administrerende direktør.

I januar afskedigede Ewiis administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn otte medarbejdere og sagde farvel til direktøren for udviklingsselskaberne Ewii Mobility A/S og Ewii Telecare, Bettina Eriksen. Fem måneder senere tager Lars Bonderup Bjørn afsked med endnu en direktør. Chris Dahlerup fratræder mandag stillingen som direktør for Ewii Energi og Ewii Production. Læs også Ny Ewii-direktør rydder op - Vi er i gang med et strategiarbejde, der skal vise retningen for den vej koncernen skal udvikle sig i. Vores strategiarbejde er nu så fremskredet, at det er blevet klart, at vi har behov for en anden profil i spidsen for vores forretninger inden for Energi og Production, siger Lars Bonderup Bjørn. Indtil energiselskabet er klar med ny strategi til september, overtager den administrerende direktør selv Chris Dahlerups opgaver. Chris Dahlerup kom til Ewii 1. januar 2014 Turbulent år Ewii, der leverer vand, varme og el til Trekantområdet har for nyligt offentliggjort virksomhedens seneste regnskab, der ifølge Ewii selv er langt fra tilfredsstillende. Læs også Turbulent år: Broget regnskab i Ewii efter direktørfyring Omsætningen faldt med 172 millioner kroner til 1,5 milliarder. Efter skat blev der tale om et underskud på 14 millioner kroner. 2017 var også året, hvor Ewii tog afsked med administrerende direktør Knud Steen Larsen og bestyrelsesformanden Steen Dahlstrøm, som er tidligere borgmester i Middelfart. Den nye ledelse med Lars Bonderup Bjørn og bestyrelsesformand Jørn Libak i spidsen kalder selv året turbulent.