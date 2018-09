Endnu en fynbo på nødlandshold: Lavest rangerende spiller nogensinde

Onsdag aften skal seks fynske spillere stå over for Slovakiet. Kevin Jørgensen fra Ringe Boldklub bliver den lavest rangerende spiller på landsholdet.

Når det danske nødlandshold skal møde Slovakiet onsdag er det ikke kun med fem fynske spillere, som TV 2/Fyn tirsdag kunne fortælle. Faktisk er det med hele seks spillere, der til hverdag udfolder sig på græsset i to forskellige fynske klubber.

Kevin har været meget usikker på, om han skulle sige ja. Men han stiller op for at hjælpe breddefodbolden i Danmark Daniel Hansen, træner for Ringe Boldklubs serie 3-hold og svoger til Kevin Jørgensen

Tirsdag kom det frem, at hele fem spillere fra den fynske 2. divisionsklubben TPI (Tarup Paarup Idrætsforening, red.) var udtaget til landsholdet. Det drejer sig om Victor Vobbe Larsen, Christian Bannis, Mads Priisholm Bertelsen, Kasper Skræp og Anders Fønss.

De har altså alle fem valgt at takke ja til Dansk Boldspil-Unions (DBUs) tilbud om at repræsentere landsholdet.

Og nu er endnu én fynsk fodboldspiller stødt til nødlandsholdet, der onsdag skal spille mod Slovakiet.

Kevin Jørgensen bliver den lavest rangerende spiller, der nogensinde har spillet en landskamp for Danmark. Foto: DKfutsal.dk

Lavest rangerende nogensinde

Kevin Jørgensen, der til hverdag spiller i Ringe Boldklub i serie 1, skal også repræsentere Danmark onsdag.

Hvis han ender med at komme ind på banen under kampen, er han den lavest rangerende spiller, der nogensinde har vist sit værd til en officiel landskamp for Danmark. Det skriver Ringe Boldklub.

- Kevin har været meget usikker på, om han skulle sige ja. Men han stiller op for at hjælpe breddefodbolden i Danmark og det danske futsal-landshold, hvor han har været fast mand i flere sæsoner, siger Daniel Hansen, der er træner for Ringe Boldklubs serie 3-hold og svoger til Kevin Jørgensen ifølge boldklubben selv.

Når man går ind og kigger på truppen til onsdag aftens kamp, kan man se, at Kevin Jørgnsen faktisk repræsenterer Jægersborg på landsholdet. Men det er, fordi han spiller futsal der. Men egentlig ligger hans spillercertifikat i Ringe.

KONFLIKTEN Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen har forhandlet om en ny aftale mellem parterne.

Forhandlingerne er brudt sammen, og derfor har DBU fundet alternative landsholdsspillere i divisionsklubberne.

Stridspunktet mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen er blandt andet kommercielle rettigheder.

DBU risikerer at blive straffet af UEFA, hvis de ikke stiller med et hold til kampene mod Slovakiet og Wales.

Opfordrede spillerne

Mens konflikten er rødglødende mellem DBU og landsholdsspillerne, er mange divisionsklubber i hele landet blevet kontaktet for at fylder pladserne ud på holdet, der skal spille mod Slovakiet onsdag. Og trods risiko for chikane er landsholdet nu blevet fyldt op med spillere.

Mange klubber har meldt ud, at man ikke anbefalede spillerne, at tage imod tilbuddet fra DBU.

Men fynske TPIs sportschef meldte mandag eftermiddag ud, at de gerne stiller med 11 spillere til de to venskabskampe, selvom han ikke tror, at det bliver aktuelt.

- Jeg har sendt DBU's henvendelse videre til spillerne og opfordret til at bakke op om DBU. Vi har kun amatørspillere, som ikke er medlem af Spillerforeningen, og derfor kan de sige ja. De kan også sagtens vælge at være solidariske med spillerne. Det vil jeg ikke blande mig i, siger sportschef Jesper Rasmussen.