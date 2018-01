Endnu en pris til arkitekterne fra Tåsinge

Tirsdag aften vandt arkitekterne hos Praksis fra Tåsinge Erhvervsprisen 2018 ved Erhversklub Fyns årlige nytårskur.

Der må efterhånden være godt fyldt op på trofæhylden ved Praksis Arkitekter i Troense på Tåsinge. Efterhånden har de vundet en del forskellige priser for deres arbejde, og tirsdag aften kunne de tilføje en ny pris på hylden.

Læs også Igen: Tåsinge-arkitekter får pris på en halv million kroner

120 fynske erhvervsfolk var samlet til Erhversklub Fyns årlige nytårskur, hvor den efterhånden traditionsrige erhverspris blev uddelt. Den gik altså til de sydfynske arkitekter.

Det er Mette Tony og Mads Bjørn Hansen, der står i spidsen for Praksis Arkitekter, som udover Ervervsprisen 2018 har vundet Nykredits Arkitekturpris, Dreyers Fonds Hæderspris, Henning Larsen Fondens Hæderspris, Hovedstadens Forskønnelsespris og Betonelement-Prisen (Utzon-stauetten).

Pris for flot indsats

Arkitekterne hos Praksis vinder erhversprisen for at have medvirket til berigelse af Danmarks arkitektoniske kulturarv. Og for at være beviset på, at succesfulde virksomheder kan drives fra vandkanten af Fyn, lyder det fra Erhvervsklub Fyn.

- Praksis er specielle ved, at de måler deres succes og arbejdsglæde i løsning af opgaver, der er komplekse, og hvor andre gerne springer fra – eller henviser til dem. Ældre, bevaringsværdige bygninger får de til at fremstå unikke ved sammensmeltning af nyt, gedigent, bæredygtigt design med gammel historie, sagde Erhvervsklub Fyns næstformand, Jens Løvstrøm, da han overrakte prisen til Praksis.

Læs også Fynske arkitekter genopfører ikonisk badehotel

En af de opgaver, som arkitekterne fra Praksis er særligt kendt for, er genopførelsen af Svinkløv Badehotel i Nordjylland, der brændte ned i 2016. Ud af syv ansøgere blev Praksis valgt til at løfte opgaven.

Men selvom flotte opgaver, priser og anerkendelse ikke mangler hos arkitekterne fra Tåsinge, så betyder prisen fra Erhvervsklub Fyn alligevel noget.

- Det er en erhvervspris, og det er vi rigtig stolte af. Og vi er beærede over at få prisen af fynske erhvervsfolk, der ved, hvad det vil sige at drive erhverv. Vi er glade for at være lokale og synlige i det fynske erhvervsliv, sagde Mette Tony, der modtog prisen på vegne af Praksis.