Endnu en solrig dag venter

Torsdag bliver der igen ganske pæne muligheder for at se solen over Fyn. I hvert fald får vi en flot formiddag, der kommer til at byde på en del sol og temperaturer op mod ti graders varme.

Sidst på eftermiddagen skyer det lidt til, men det vil formentlig holde tørt hele dagen.

- Det bliver en lidt køligere dag, men også meget flot. Men det er også stadig blot den sidste dag i februar, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Fredag starter foråret officielt, når vi veksler februar til marts – og det bliver med en anderledes kølig fornemmelse.

- Det bliver formentlig med frost mange steder fredag morgen. Men ellers ser dagen fin ud, siger vejrværten.

Weekenden ser derimod ud til at blive lidt mere klassisk dansk forårsvejr – altså ustadigt bygevejr med masser af blæst.