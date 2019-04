Mere letbane-byggeri: Endnu en vej spærres af gravearbejde

Fra onsdag spærres Bjørnemosevej ved Hestehaven for biler, da Odense Letbanes anlægsarbejdere skal i gang med at grave ud til letbaneskinner forbi vejen i det sydlige Odense.

Enebærvej og Stubhøjvej vil under spærringen kunne bruges som alternativ ind- og udkørsel.

Cyklister og gående vil under arbejdet kunne dreje til højre langs Hestehaven i retning mod Svendborgvej.

Odense Letbane regner med at arbejdet tager cirka en uge i denne omgang.

Senere på foråret vil det være nødvendigt igen at lukke vejen igen, når arbejdet med at lægge selve skinnerne over Bjørnemosevej skal i gang.