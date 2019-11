Endnu et bibliotek må nu lukke tidligt efter hærværk og uro

Langeland Biblioteket i Rudkøbing har siden 2012 været et såkaldt åbent bibliotek, hvor brugerne ved hjælp af deres sygesikringskort selv har kunnet lukke sig ind alle dage i tidsrummet mellem klokken 7 og 22.

Men efter en periode med uro og flere tilfælde af hærværk uden for den bemandede åbningstid er det nu blevet politisk besluttet at ændre åbningstiderne og adgangsmulighederne.

"I længere tid har der været en del uro og hærværk på biblioteket i det tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede. Dette gælder også i området omkring biblioteket, i den nye toilet-bygning og flere andre steder i dette område", skriver Langeland Kommune på sin hjemmeside.

Ifølge den kommunale hjemmeside har flere brugere og borgere følt sig utrygge på- og i området omkring biblioteket. Flere har derfor klaget til kommunen.

- Vores personale kom og sagde, at de var utrygge. At der var en gruppe unge derinde, der ligesom trykkede dem. Vi havde også en oplevelse fra nogle borgere, der mente, at det ikke var rart at gå ind på biblioteket med deres børn, siger Jan Ole Jakobsen.

Han er byrådsmedlem for Venstre og formand for kommunens Lærings-, social og kulturudvalg, der som konsekvens af urolighederne i denne uge har behandlet sagen politisk. Et enigt udvalg har på et møde i tirsdags besluttet at begrænse servicen frem til februar 2020. Herefter skal tiltaget skal evalueres.

Beslutningen er at lukke biblioteket klokken 18.00 i perioden frem til februar.

- Det er meget ærgerligt. Men på den anden side skulle det også gerne være rart at komme der. Så jeg ser det egentlig også som en tryghed for dem, der benytter biblioteket, siger Jan Ole Jakobsen.

Rammer de forkerte

Politikernes beslutning bliver mødt med kritik af TV 2-journalisten Steffen Jensen, der bor på Langeland og er flittig bruger af det såkaldt åbne bibliotek, hvor brugerne selv kan få adgang helt frem til klokken 22.

I et opslag på Facebook kalder han indirekte beslutningen for mangel på omtanke.

"Hvorfor? Ja, nogle gange undres man virkelig over kvaliteten af politikernes beslutninger, og omtanken der ligger bag. Hvordan kan det være, at politikerne ikke forsøger at løse problemet med de unge ballademagere? Men i stedet straffer de ordentlige borgere, der har nydt godt af bibliotekets service?", skriver Steffen Jensen.

TV 2-profilen har også skrevet på bibliotekets facebookside, hvor han slutter sit opslag af med at bede politikerne fokusere på at løse problemet i stedet for at indskrænke servicen over for langelænderne.

"Lad venligst dette indlæg være en opfordring til kommunen og biblioteket om at omgøre beslutningen, og i stedet forsøge at løse det, der virkelig er problemet: Ballademagerne!", skriver Steffen Jensen.

Samme problem andre steder

For godt en måned siden måtte biblioteket i Ringe træffe samme beslutning.

Efter en længere periode med uroligheder fandt personalet ved en enkelt lejlighed både smadrede flasker, glas og alkohol.

Det fik alarmklokkerne til at ringe for personalet og ledelsen på biblioteket, og derfor måtte de se sig nødsaget til at lukke biblioteket efter klokken 18.

Tidligere har også biblioteket i Nørre Aaby haft samme problem.