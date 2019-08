Filmboom: Endnu et fynsk filmselskab på vej

Støtten til Filmfyn er blevet mere end tredoblet ved det seneste filmforlig, og det kan ses på Fyn, hvor flere filmselskaber skyder frem.

Det seneste skud på stammen er Ulla Film, som får kontorer i Svendborg og Odense. Tidligere teaterdirektør Lasse Handberg kommer til at stå i spidsen for det nye selskab, som vil beskæftige sig med fortællinger med et fynsk udgangspunkt.

- Hvis alle filmselskaber ligger i Hollywood eller København, så har det også indflydelse på, hvad det er for nogle historier, der bliver fortalt. Det kan betyde, at der er nogle gode historier, der ikke kommer på lærredet, siger han til TV 2/Fyn

Lasse Handberg har de seneste to år været direktør for teatret Mungo Park i Kolding. Tidligere har han i en niårig periode været direktør for Baggårdteatret i Svendborg.

Fiktion med udgangspunkt i virkeligheden

Ulla Film kommer til at beskæftige sig med fiktion, men historierne vil ofte tage udgangspunkt i virkelige hændelser, fortæller den nye direktør.

- Der er ikke en snæver genre, vi er bundet af. Vi kommer til at lave fiktion, men med historier, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Fra min tid som teaterdirektør har jeg erfaring med, at der er en kæmpe styrke i at tage en virkelig begivenhed eller en virkelig person og bygge fiktion op omkring det, siger han.

Udover tidligere tjanser som teaterdirektør har Handberg også skrevet og instrueret flere skuespil. Han stifter Ulla Film sammen med standupkomiker Carsten Bang, mediekonsulent Aslak Gottlieb og konsulent Tor Nonnegaard.

Den tidligere chefredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg, bliver bestyrelsesformand.

Vil inddrage publikum

Det nye filmselskab håber på, at man i sine fremtidige produktioner kan få fynboerne på banen. Også lang tid før selskabets film får premiere.

- Mange film har en lukket proces indtil premieren, hvor man så viser, hvad man har lavet til sit publikum. Vi er interesserede i en konkret fynsk virkelighed, så derfor kunne man for eksempel godt forestille sig, at man inddrager et fremtidigt publikum i researchfasen eller udviklingsfasen.

I filmforliget fra 2015-2018 gav Kulturministeriet syv millioner kroner årligt til Filmfyn, der har til formål at støtte fynske filmproduktioner. I aftalen der gælder fra 2019-2023 er der 23,7 millioner kroner årligt til Filmfyn.

Filmfyn er ejet af ni ud af de ti fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. Kommunerne giver i år 4,3 millioner til fonden.

Og det kan mærkes, at der bliver investeret, mener Lasse Handberg.

- Det er klart, at det, at fynske kommuner og staten har investeret i film på Fyn, gør, at det bliver attraktivt. Det gør det også tydeligt, at kulturstøtte også er en investering i udvikling, fordi det også er med til at skabe vækst og arbejdspladser. Derudover har Fyn meget at byde på, både i forhold til locations og i forhold til de historier, der er at fortælle, siger han.