Endnu et robotfirma får adresse i Tietgenbyen

Robotfirmaet Inrotech rykker til Tietgenbyen i Odense, hvor der i dag ligger store tech-virksomheder såsom Facebook og robotfirmaet MIR.

Robotfirmaet er i løbet af det seneste halvandet år vokset så meget, at de nu må flytte til nye lokaler.

Inrotech er et Odensebaseret firma, der har specialiseret sig i mobile og adaptivt intelligente svejserobotløsninger - firmaet har nogle af de løsninger, som industrien har så hårdt brug for.

Inrotech startede på Lindøværftet, hvor de udviklede mobile og intelligente robotter af stifteren, Flemming Jørgensen.

Efter 10 år på markedet er planerne og ambitionerne hos Inrotech store, fortæller Morten Arndal Nielsen, der er salgs- og marketingchef for Inrotech.

- Vi ønsker at levere både standardprodukter og kundetilpassede løsninger – og vi ønsker at gøre det globalt til mange forskellige industrier og segmenter, siger Morten Arndal Nielsen.

Inrotech er vokset fra 10 til 30 personer på halvandet år og har formået både at vokse, udvikle nye produkter og teknologier. Herudover er Inrotech indstillet til DIRAs automationspris 2018, som er et dansk robot netværk, for deres unikke og verdensførende svejserobotter og teknologier.

DIRA Automatiseringsprisen Prisen uddeles hvert år af DIRA til en person, et team eller en virksomhed, der har bidraget væsentligt til at øge én eller flere danske virksomheders konkurrenceevne og gerne til at fastholdelse af arbejdspladser i Danmark gennem automatisering baseret på robotteknologi. Det er en uafhængig jury der afgør vinderen ud fra de indstillede løsninger. Kåringen sker på hi-messerne eller Automatikmesserne i efteråret.



Kilde: DIRA

Robotklynge med vokseværk

Flere større virksomheder har fået øjnene op for det attraktive erhvervsområde i Tietgenbyen, som ligger nær motorvejen, Bilkabyen, Rosengårdcentret, Cortex Park og Nyt OUH.

Det er Nybolig Erhverv Odense der har forestået udlejningen af C.F. Tietgens Boulevard 26 til Inrotech, og erhvervsmægler Jesper Engskov mener, at Tietgenbyen er den helt rigtige lokation for det fynske robotfirma på i alt 1.760 kvadratmeter.

- Tietgenbyen er ret unikt, fordi Inrotech bliver nabo til andre med samme vækstprofil som dem selv. Herudover har Facebooks opførelse af et datacenter i området også gjort stedet attraktivt, udtaler erhvervsmægler Jesper Engskov.

Robotklyngen er i vækst. Senest er det fynske robotfirma ODICO blevet børsnoteret, som den første danske robotvirksomhed.

I en ny rapport fra Syddansk Universitet "økosystemet bag robotteknologi i regionen" udtaler en investor, at Odense er yderst interessant: 'Fyn har føretrøjen på – det er by far det hotteste sted set med investorøjne. Der er andre interessante steder, men de måler sig ikke med Fyn.'

