Endnu et stort e-sportsstævne i Odense

I maj kommer Danmarksmesterskabet i e-sport til Odense, hvor det bliver afholdt på politikernes hjemmebane rådhuset.

De fleste vil nok forbinde en bys rådhus med jakkesæt, møder og andre knap skal nytænkende ting. Men det er slut nu.

Den 26. maj bliver det officielle danmarksmesterskab i e-sport 2018 nemlig afholdt på Odense Rådhus, hvor det normalt er kommunens ansatte og politikere, der har sin gang.

De bedste hold fra klubber, foreninger og firmaer fra hele landet tørner sammen ved det første finalestævne i YouSee eSportligaen, som er arrangeret af Odense Kommune og YouSee.

Over 500.000 danskere dyrker i dag e-sport, og flere af dem dyrker det på et organiseret plan i klubber og foreninger. Odense Kommune er en af flere kommuner i Danmark, som har det som et indsatsområde.

- Vi har længe været imponeret over det store arbejde, som Odense Kommune gør for eSporten. Derfor var det også helt naturligt for os at lægge det første Danmarksmesterskabsstævne i YouSee eSportligaen i netop Odense, siger Jens Christian Ringdal, der er talsmand for YouSee eSportligaen.

Mere e-sport til Fyn

Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), glæder sig over, at Danmarksmesterskabet i e-sport nu kommer til Odense. Han ser frem til at opleve deltagerne på rådhuset.

- Vi glæder os til at byde velkommen til det første officielle danmarksmesterskab i eSport. Der er en enorm interesse for eSport, som vi sidst så i Odense i december med en udsolgt arena tre dage i træk, siger Peter Rahbæk Juel.

Danmarksmesterskabsstævnet den 26. maj vil være åbent for offentligheden, og der vil være gratis adgang fra klokken 10.00. Alle kampene kan følges på storskærm, og der vil være mulighed for at tale med spillerne undervejs.

