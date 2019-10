Endnu et vildsvin skyllet op på Ærø og flyttet væk i ligpose

Beredskabsstyrelsen måtte mandag tage færgen til Ærø for at fjerne et vildsvin, der i weekenden var fundet død på stranden ved Eriks Hale. Men da Beredskabsstyrelsens udsendte havde taget dyret med og stod ved færgelejet på vej hjem, fik de at vide, at der var fundet endnu et opskyllet vildsvin på øen.

- Så måtte de tilbage og hente det andet også, fortæller chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor, Stig Mellergaard.

Forinden havde en kvinde ringet og fortalt om fundet af det nye vildsvin til dyrlæge Stephanie Østblom Elmsgård. Dyrlægen ringede derefter til Fødevarestyrelsen, som har ansvaret for at håndtere sådanne sager.

- Jeg har ikke været ude at se det, jeg ringede direkte til Fødevarestyrelsen, siger Stephanie Østblom Elmsgård.

Ærødyrlægerne havde dagen før foretaget et lignende opkald, da det første vildsvin blev fundet.

Vildsvin i ligposer

Normalt plejer vi at se et eller to tilfælde om året. To på samme tid er lidt ekstremt Stig Mellergaard, chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor

Bereskabsstyrelsen, som hjælper Fødevarestyrelsen med afhentning af døde dyr, har nu fjernet begge de to vildsvin, som bliver transporteret i ligposer.

- De bliver flyttet i noget, der nærmest er en body bag, man kan sige, det er en form for svine body bag, siger Stig Mellergaard.

Han fortæller, at det er helt usædvanligt, at man finder to dyr inden for så kort tid.

- Normalt plejer vi at se et eller to tilfælde om året. To på samme tid er lidt ekstremt, siger han.

Vildsvinene skal på grund af eventuel smittefare brændes på Daka, som også håndterer døde dyr fra landbruget, som anvendes i biodiesel- og kødbenmelsproduktion.

Måske tale om mor og barn

Det vides ikke, præcis hvorfra de to vildsvin kommer. Men chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor, Stig Mellergaard, tror, de kan have noget med hinanden at gøre.

- Muligheden er, at det er to dyr, der har været i samme hændelse, hvor de måske har prøvet at krydse en flod og så er skyllet væk, siger han.

Det ene er noget mindre end det andet, så det kan være, at det er mor og barn Stig Mellergaard, chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor

Men én ting gør, at det måske endda er mere end det.

- Det ene er noget mindre end det andet, så det kan være, at det er mor og barn.

Men det kommer man aldrig til hverken at be- eller afkræfte, for vildsvinene skal ikke undersøges nærmere, forklarer han:

- For vores vedkommende skal de bare væk, så de ikke smitter, hvis de ellers er syge.

