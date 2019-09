Endnu mere regn på vej til Fyn

Efter en våd og blæsende lørdag er der mere fra samme skuffe på vej til Fyn.

- Søndag bliver til at starte med med få byger. Der kan være lidt over Langeland, men ellers ser det mest ud til at være tørt, siger Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

Der kommer i løbet af formiddagen flere byger ind over det fynske, og i løbet af eftermiddagen kommer der et større, sammenhængende regnvejrsområde ind sydvestfra.

- Især de sene eftermiddagstimer og aften bliver med regn på ruden, fortæller Ellen Nybo.

Blæsende og køligt vejr på vej

Temperaturerne i løbet af dagen ligger på 14-15 grader.

Der er langtfra udsigt til flere sensommerdage i år. Den nye uge, hvor september bliver til oktober, står i efterårets tegn.

Ifølge TV 2 Vejret bliver det blæsende og køligt. Temperaturerne vil sjældent nå over 12 grader, og der kommer fortsat en del nedbør.