Energi Fyn overtager gaskunder

En ny aftale overflytter Ewiis portefølje af naturgaskunder til Energi Fyn.

Med aftalen overtager Energi Fyn 1.650 naturgaskunder, som hidtil har fået leveret naturgas fra Ewii.

Som led i den nye strategi har Ewii valgt gasforretningen fra som forretningsområde, og virksomheden har derfor valgt at overdrage den samlede portefølje af gaskunder til Energi Fyn.

Energi Fyn har i en årrække satset på gassalg som et forretningsområde, så overtagelsen ligger i naturlig forlængelse af energikoncernens eksisterende forretning.

- Det er med stor tilfredshed, at vi nu overtager yderligere cirka 1.650 gaskunder. Kunderne passer godt ind i vores eksisterende kundeportefølje, så da muligheden opstod, var vi naturligvis interesseret, udtaler Finn Andersen, kommerciel direktør hos Energi Fyn, i en pressemeddelelse.

Vækst gennem konsolidering

Energi Fyn har et mål om at skabe vækst gennem konsolidering foruden at udvikle nye og eksisterende forretningsområder.

I foråret overtog Energi Fyn 60.000 gaskunder i forbindelse med købet af Nature Energy, og i august 2018 overgik yderligere 5.000 gaskunder fra Gulstrøm og Natur-Energi til Energi Fyn.

Med overtagelsen af gaskunderne styrker vi vores position på markedet Finn Andersen, kommerciel direktør, Energi Fyn

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores forretning og have en konkurrencedygtig produktportefølje. Med overtagelsen af gaskunderne styrker vi vores position på markedet, udtaler Finn Andersen i pressemeddelsen.

Aftalen mellem Energi Fyn og Ewii træder i kraft i april 2019. For kunderne vil betingelserne ikke ændre sig, så meningen er at de ikke skal mærke nogen forskel.

Samtlige berørte kunder vil blive informeret om ændringerne på brev eller mail.