Energi Fyns to fonde giver millioner til 21 fynske projekter

Energi Fyn har bevilget næsten tre millioner kroner til diverse projekter rundt omkring på Fyn. 2.898.265 for at være helt præcis.

Siden etableringen i 2005 har Energi Fyns almene Fond støttet kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål.

Den anden fond hos Energi Fyn er Udviklingsfonden, som støtter flere udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektroniske/tekniske løsninger med henblik på at fremme udviklingsmiljøet.

Sammen har de støttet mere end 200 projekter rundt omkring på Fyn siden etableringen i 2005 - alle med henblik på at fremme fynske projekter.

- Igen i år støtter vores to fonde en lang række spændende projekter på Fyn. De spænder vidt, men projekterne har alle det tilfælles, at de medvirker til at skabe glæde, gavn og udvikling for Fyn og fynboerne, fortæller Bent Agerholm, som er administrerende direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator i en pressemeddelelse.

12 nye cykelstationer rundt omkring på Fyn

Én af projekterne er blandt andet en opsætning af 12 nye Bikestations. De modtager 228.000 kroner, og stationer skal fungere som et slags miniværksted, hvor cyklister kan foretage mindre reparationer på cykler. Det kunne eksempelvis være skift af cykeldæk, hvor der er diverse skruenøgler og opladning til elcykler til rådighed.

Et andet fondsstøttet projekt er HF & VUC Fyn ved Søndersø. De får 54.440 kroner, og de skal bruges på en målrettet indsats til ordblinde børn, som vil strække sig over et år.

- Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan støtte projekter til gavn for fynboerne og udviklingen på Fyn. Fyn bobler af gode ideer, gejst og engagement - og at dømme ud fra udviklingen i det antal ansøgninger, som Energi Fyns fonde har modtaget siden etableringen i 2005, så er de gode idéer ikke blevet mindre med årene, siger Bent Agerholm.