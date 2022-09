Fynboer får svar: Minister svarer på jeres spørgsmål om høje elpriser

De høje elpriser kan mærkes på hele Fyn, og særligt de små virksomheder kan have svært ved at betale elregningerne.

Høje elpriser kan betyde, at de små virksomheder bliver nødsaget til at lukke. Og det kan have konsekvenser for det omkringliggende lokalsamfund.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) forstår alvoren for de små virksomheder og lokalsamfunds udfordringer, som de høje elpriser medfører.

Torsdag oplyste han, at elafgiften vil blive sænket. Det skete første gang i juli og vil igen ske i oktober og januar.



- Elafgiften kommer til at gå fra over 90 øre pr kWh til under 70 øre pr kWh, siger ministeren.

Ministeren svarer på fynboernes spørgsmål

De berørte fynboer kan have mange ting, som de vil spørge klima-, energi- og forsyningsministeren om. Torsdag gav TV 2 Fyn dem ordet, så Dan Jørgensen (S) kunne besvare deres spørgsmål:

Peter Kjærgaard: Vil man udvide reglerne for godtgørelse af elafgift for virksomheder?

- Det, vi gør nu er, at vi sænker elafgiften. Jeg tror, det er klogere, at vi direkte sænker en elafgift, end vi senere går ind og kompenserer. Det vil være en omstændig og langsommelig proces. Der kan være problemer med, om det er de rigtige, der får kompensationen og så videre. Så vi mener, at det er en klogere vej at gå ind og sænke afgiften, svarer ministeren.

Klaus Majgaard: Hvordan kan man politisk hjælpe små virksomheder med at omlægge deres energiløsning?

- Politisk er der jo nogle muligheder. Den ene er, som vi har valgt at gøre, at sænke afgiften. Det andet, som vi har valgt at sige, er: Der er nogle puljer, som I kan gå ind og søge, hvis I gerne vil være mere energieffektive. Hvis I gerne vil lave nogle tiltag ude i jeres forretning eller virksomhed, så kan I simpelthen søge penge til det, svarer ministeren.

Ejerne af Min Købmand i den lille sydvestfynske landsby Haastrup har fået femdoblet deres månedlige elregning. I august lød regningen på 150.000 kroner.