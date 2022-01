Alis frygter næste varmeregning: - Jeg sparer, hvor jeg kan

Folketingets partier samles tirsdag for at drøfte, hvorvidt regeringen skal afsætte flere midler til at hjælpe de hårdest ramte i samfundet med de stigende energipriser.

- Der er ikke nogen, der skal fryse om vinteren, og der er ikke nogen, der skal gå fra hus og hjem for at betale deres varmeregninger, så vi skal tage det her meget alvorligt. Vi skal gå meget målrettet til værks, så vi får hjulpet dem, der har behov for det, sagde Dan Jørgensen til TV 2 Fyn mandag.

Det er også på tide, at der bliver gjort noget, mener Alis Birgitte Schmidt.

- Hjælpepakker må være førsteprioriteten. Så må vi se, hvad fremtiden bringer, og om de er nødt til at gå ind og skrue på de tårnhøje afgifter, vi har i dette land.