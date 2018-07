Engangsgrill satte ild til brodæk – nu får pige ros for at have meldt sig selv

En ung pige har indrømmet, at hun og kæresten efterlod den engangsgrill, der endte med at sætte ild til et kostbart brodæk.

- Der er meget tørt græs, og her ligger glødestykker fra træ. Og med den tørke.. så er der ikke lang vej op til vores bygning.

Servicechef Morten Jensen fra USTC-koncernen i Middelfart ser ned på græsset og over på de træplader, der nu dækker over skaderne på brodækket ud mod Lillebælt lige uden for koncernens vinduer.

Skaderne kom, efter et ungt par fra Middelfart efterlod en engangsgrill på de massive planker.

Der ligger både kul og antændingsmateriale, der let vil kunne antænde det tørre græs – og så er der altså få meter over til vores ejendom. Så kan man selv tænke tanken Morten Jensen

- Det unge par skulle have en romantisk aften, og så satte de sig herned på vores brodæk med en engangsgrill, fortæller servicechef i koncernen, Morten Jensen.

- Og så forlader de den jo intetanende om, hvad der kan ske.

Efter de to unge mennesker har forladt stedet, går der yderligere en time, og så begynder det at ryge kraftigt fra brodækket med den flotte udsigt ud mod Lillebæltsbroen.

- Og så kommer brandvæsnet. Så det gik stærkt med, at der lige pludselig var ild i vores lille bro her, siger Morten Jensen.

Læs også Efterlod engangsgrill: Ungt, fynsk par risikerer stor regning

Selv om skaderne på brodækket løber op i omkring 100.00 kroner, så kunne det have gået langt værre end det, fortæller servicechefen.

- Vi har jo vores hovedsæde for koncernen her, og brodækket strækker sig helt hen forbi hovedsædet. Og der ligger både kul og antændingsmateriale, der let vil kunne antænde det tørre græs – og så er der altså få meter over til vores ejendom. Så kan man selv tænke tanken, siger Morten Jensen.

Indrømmer fejlen

Halvdelen af det unge par har nu meldt sig og erkendt, at det var hende, der havde grillet på brodækket. Den indrømmelse sætter Morten Jensen stor pris på.

- Hun var så modig at troppe op hernede og erkende, at hun havde begået en fejl. At de måske ikke lige havde tænkt sig om i forhold til at der bliver skrevet stolpe op og stolpe ned om afbrændingsforbud. Hun har meldt sig i dag (onsdag, red.), og det ender som en god historie, siger Morten Jensen.

- Jeg synes, det er herligt, at man ser en ung person, der tager ansvar for de fejl og fejltagelser, man nu kan komme til at lave i livet. Vi laver alle fejl, men at troppe op og tage ansvar for sådan en her, som måske er en af de større, det synes jeg er rigtig flot, og det finder vi en fornuftig løsning på sammen med hende, siger Morten Jensen.

Skaderne på det kostbare brodæk bliver nu dækket på anden vis, så den unge pige slipper for at få en stor regning, bekræfter Morten Jensen.

Læs også Så mange gange er afbrændingsforbuddet brudt på Fyn