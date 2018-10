Enhedslisten kritiserer: Svendborg fortsætter samarbejde med Danske Bank

Danske Bank-skandalen har fået mange kunder til at overveje at skifte bank. Det gælder også tre fynske kommuner - Nyborg, Svendborg og Nordfyns Kommune.

I Nordfyns Kommune har de ingen planer om at sanktionere eller helt droppe banken.

Vi kan ikke acceptere at have en bank, som deltager i hvidvaskning. Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af økonomiudvalget i Svendborg

Først i oktober var sagen på dagsordenen i Økonomiudvalgene i henholdsvis Nyborg og Svendborg. Her var de to fynske kommuners fremtidige samarbejde med Danske Bank oppe og vende.

Det sker i kølvandet på hvidvaskskandalen, der blandt andet kostede Danske Banks topchef, Thomas Borgen, jobbet.

Den umiddelbare afgørelse i Nyborg var, at man ville sende et brev til Danske Bank, hvor man tager afstand fra hvidvaskning.

Læs også Borgmester om Danske Bank: Vi er i et fantastisk dilemma

Dermed var der kun én kommune tilbage, der ville arbejde videre med mulighederne for at droppe Danske Bank.

Én kommune tilbage

Svendborg besluttede sig også for ikke at gå videre med sanktioneringen.

Og det er Enhedslistens Jesper Kiel utilfreds med:

- Vi kan ikke acceptere at have en bank, som deltager i hvidvaskning. Et flertal ønsker at skifte bank, men vælger at beholde Danske Bank, fordi der er risiko for at de vil vinde et udbud. Jeg synes vi må gøre et forsøg og opsige aftalen med Danske Bank. Vi må åbne op for de mindre banker også får mulighed for at byde på opgaven og forhåbentlig vinde udbuddet, siger han og slår fast:

- Vi kan ikke bare acceptere at fortsætte.

Læs også Hvidvask: Én fynsk kommune går videre med plan om at droppe Danske Bank

Skal i udbud

Enhedslisten i Svendborg kræver nu, at sagen skal tages op i byrådet. Men alt tyder på, at den heller ikke vil nå langt der - i hvert fald ikke lige foreløbig.

Administrationens beskrivelse af sagen gør det nemlig klart, at opgaven med at være bankforbindelse skal i EU-udbud, og at man først kan udelukke Danske Bank, når der er faldet en endelig dom.

Byrådet er nødt til at råbe folketinget op. Det er helt grotesk, at kommunerne med den nuværende lovgivning og EU-regler kan tvinges til at have en bank, hvor ledelsen har været helt skruppelløs og har ladet hvidvaskningen foregå. Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af økonomiudvalget i Svendborg

Dermed er der risiko for, at Svendborg Kommune kan blive tvunget til at tage Danske Bank, hvis de kommer med det bedste tilbud, hvis kommunen sætter bankforbindelsen i udbud.

- Byrådet er nødt til at råbe folketinget op. Det er helt grotesk, at kommunerne med den nuværende lovgivning og EU-regler kan tvinges til at have en bank, hvor ledelsen har været helt skruppelløs og har ladet hvidvaskningen foregå, siger Jesper Kiel.

Sagen kommer på byrådets dagsorden den 30. oktober, hvor Enhedslisten går efter, at kommunen dropper Danske Bank fuldstændig.

Læs også Danske Bank: Nyborg vil diskutere hvidvask og forholdet til kommunens bank