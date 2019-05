1.000 boliger skal rives ned: Enhedslisten melder sig ud af Vollsmose-aftale

Mandag blev medlemmerne i Odense Byråd orienteret om udmøntningen af Vollsmoseaftalen "Den sidste Vollsmoseplan". Nu melder Enhedslisten Odense ud, at man forlader aftalen.

- Vi gik ind i forhandlingerne med forhåbning om, at vi kunne bidrage til at sikre nogle markante ændringer i aftalen,” siger partiets politiske ordfører Reza Javid i en pressemeddelelse.

- Det står nu klart for os, at den såkaldte udviklingsplan for Vollsmose ikke kan forenes med vores politiske værdier, og derfor træder vi ud af aftalen, siger han.

Ifølge "Den sidste Vollsmoseplan" vil man minimum nedrive eller ommærke 1.000 familieboliger, nedbringe andelen af ledige, så det er på niveau med resten af Odense, og derudover vil man have antallet af beboere, der ikke kan dansk, markant ned.

I deres pressemeddelelse opfordrer Enhedslisten andre partier i byrådet til at trække sig fra aftalen.

- Vi forlader Vollsmoseaftalen, og vi opfordrer de andre partier, især Alternativet og Radikale, som sammen med Enhedslisten har stemt imod lov om parallelsamfund i Folketinget, til at gøre det samme i Odense Byråd, siger Reza Javid ifølge pressemeddelelsen.

Revolverpolitik

Et af målene i Vollsmoseplanen er at nedrive eller ommærke minimum 1.000 almene familieboliger. TV 2/Fyn kunne mandag afsløre, hvilke boliger der var tale om.

Det er blandt andet det mål, der får Enhedslisten til forlade aftalen.

- Det er ren revolverpolitik, at regeringen, S, SF og DF tvinger kommuner og boligforeninger til at sælge og nedrive almene ejendomme med trussel om ekspropriation.

Den politiske ordfører for Enhedslisten i Odense Byråd mener lovgivningen bag aftalen er et udtryk for diskrimination.

- Enhedslisten Odense kan ikke være med til at implementere en lovgivning, som diskriminerer områder og mennesker på baggrund af indkomst, etnicitet og uddannelse. Loven om parallelsamfund vil destruere samfundets ressourcer ved at nedrive tusindvis af velfungerende almene hjem og tvangsflytte uskyldige mennesker mod deres vilje. Det kan Enhedslisten Odense ikke acceptere, siger Reza Javid ifølge pressemeddelelsen.

Odense Byråd skal tage stilling til "Den sidste Vollsmoseplan" på byrådsmødet 22. maj.

