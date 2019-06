Enhedslisten vil have billigere færger til Ærø

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested vil kæmpe for, at der bliver bevilget flere penge til ø-færger. Håbet er, at det vil lykkes at gennemføre det fulde landevejsprincip i det nye Folketing.

Det bør være sådan, at for enhver dansker, uanset hvor man bosætter sig i landet, så koster det det samme at flytte sig en kilometer. Kim Rubjerg, formand, "Balance Danmark"

- Jeg tror, at det er tæt på. Der er en almindelige enighed i folketinget og i folketings udvalg for landdistrikter og øer om, at det er godt med landevejsprincippet. Så jeg er helt sikker på, at samtlige partier vil gå i krig for, at vi får det gennemført fuldt ud. Vi vil ihvertfald i Enhedslisten, siger Henning Hyllested, Enhedslisten.

På Ærø har man i flere år kæmpet for at få indført landevejsprincippet, så det ikke er dyrere at rejse med færgen til Ærø, end det er at rejse via landevej. Kampen bliver kæmpet sammen med flere andre ø-kommuner og med foreningen "Balance Danmark", der kæmper for, at Danmark skal hænge bedre sammen.

- Det bør være sådan, at for enhver dansker, uanset hvor man bosætter sig i landet, så koster det det samme at flytte sig en kilometer, siger Kim Rubjerg, der er formand for "Balance Danmark".

God investering

Som reglerne er nu, gælder landevejsprincippet hele året, bortset fra de syv uger i sommerferien. Håbet for ø-kommunerne er, at politikkerne vil finde de sidste penge, så princippet kan gælde hele året rundt.

- Vi er på vej derhen, og det er en retfærdig måde at gøre det på, og det er en god investering. Det sidste nøk på det her skal nok komme, siger Kim Rubjerg, der er formand i Balance Danmark.

Ærø Kommune mistede 100 indbyggere sidste år. Og derfor er det vigtigt at få indført billigere færgebilletter, så det bliver nemmere at rejse mellem Fyn og Ærø. Ifølge Ærøs borgmester Ole Wej Petersen betyder Landevejsprincippet, at det koster 84 kroner for en person at rejse til Ærø udenfor de syv ugers højsæson. Rejser en person i højsæsonen koster den tilsvarende billet 250 kroner. Og det er den forskel som der skal gøres op med.

Landevejsprincip diskuteres på Samka

Diskussionen om landevejsprincippet er et af de helt centrale spørgsmål for Ærø Kommune, og det blev debatteret på dækket af Marstalcoasteren Samka torsdag eftermiddag under folketmødet i Allinge på Bornholm. I debatten skulle også Erling Bonnesen fra Venstre og Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti have medvirket. Men begge havde meldt afbud.

Der er dog håb forude for Ærø og de andre ø-kommuner, der gerne vil have billigere færgebilletter for at sætte skub i væksten. Enhedslistens transportordfører vurderer, at et flertalt snart vil gennemføre det fulde landevejsprincip.

- Jeg tror ihvertfald, at vi i den næste folketingsår kan få skabt et grundlag for at bevilge de penge, der skal til. Om de så falder i det næste folketingsår eller lidt længere fremme, det skal jeg ikke kunne sige. Det er heller ikke så væsentligt i første omgang. Det vigtigste er, at vi kommer i mål med det, og det tror jeg sgu vi kommer, siger Henning Hyllested fra Enhedslisten.