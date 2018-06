Enige anmeldere: Alt for lav lyd ødelagde det for Van Morrison

Legendariske Van Morrison spillede fredag en stemningsfuld koncert på Heartland, men anmelderne er enige om, at den alt for lave lyd ødelagde magien for den ikoniske sanger.

Hviskestykke. Skandaløs og latterlig lav lyd.

Der er bred enighed blandt anmelderne om, at nordirske Sir George Ivan Morrison fredag aften leverede en hyggelig og velspillet koncert på Heartland Festival. Der er dog også enighed om, at lyden under koncerten var alt for lav.

Og tilsat et hyggende Heartlandpublikum i snakkehumør blev det et problem, mener blandt andet Gaffas anmelder.

I lange perioder var det for kedeligt, for stillestående og ensformigt - sangene faldt i med hinanden. At lyden var tvivlsom og alt var lav hjalp ikke ligefrem Van Morrison Jyllands-Posten

- En ting er den konstante, uundgåelige knæver, der omdanner festivalpladsen til én stor talk-scene. Noget andet et lydniveau, der truede med at gøre koncerten til et hviskestykke, skriver Gaffa.dk, der giver Van Morrison fire stjerner for koncerten.

Ekstra Bladets Thomas Treo skriver i vanlig hård stil om koncerten, men kvitterer alligevel med fire stjerner til den 72-årige sanger.

Anmelderen roser Van Morrisons enorme talent, som han mener, at publikum ikke rigtig fik at mærke under koncerten.

- Koncertens lave volumen var medvirkede til, at velsyngende Morrison fremstod for ubetydelig i forhold til de svimlende evner, han har demonstreret igen og igen og igen siden midt i 1960’erne, og det var alt for nemt for det pludrende publikum at overdøve hovednavnet, skriver Ekstra Bladet, der kalder koncerten for et 'musikalsk slumretæppe'.

Kedeligt og ensformigt

Ligesom Gaffa og Ekstra Bladet giver også Jyllands-Postens anmelder koncerten fire stjerner, og også her har anmelderen fremhævet lyden som det største kritikpunkt.

- Stemmen var intakt, og bandet spillede fortrinligt, ind imellem decideret løssluppent. Da var han god, Van Morrison. Men i lange perioder var det for kedeligt, for stillestående og ensformigt - sangene faldt i med hinanden. At lyden var tvivlsom og alt var lav hjalp ikke ligefrem Van Morrison, som aldrig fik sine sange kastet langt nok ud i de smukke omgivelser, skriver Jyllands-Posten.

Van Morrison spillede fredag aften på Heartland. Anmelderne kritiserer lydniveauet under koncerten for at være alt for lavt. Foto: Morten Rygaard

Også Fyens Stiftstidendes anmelder roser det velspillende orkester og angriber lyden under koncerten. I anmeldelsen bliver lyden blandt andet kaldt for 'latterligt lav'.

- Den 72-årige sanger synger stadig glimrende, men for dælen hvor ville det have været skønt for alvor at kunne mærke og høre ham og det sublime band, skriver Fyens Stiftstidende, der ligesom de øvrige anmeldere giver fire stjerner ud af seks til den nordirske verdensstjerne.

